الامارات | «طيران الإمارات» تكشف عن زيّ جديد لفريق خدمات كبار الشخصيات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت «طيران الإمارات» رسمياً عن الزيّ الموحد الجديد، المصمم لفريق خدمات كبار الشخصيات والعملاء في مطار دبي الدولي، ويحمل الزي الموحد الجديد مظهر طاقم الضيافة المميز في «طيران الإمارات»، إلا أنه يمثل حصرياً وحدة النخبة في «طيران الإمارات» التي تلبي احتياجات كبار الشخصيات من العملاء.

وتتميز خدمات كبار الشخصيات والعملاء في «طيران الإمارات» في دبي بفريق عمل حيوي، حيث تُعدّ دبي الوجهة الأولى للأفراد من ذوي الثروات العالية ومركزاً رئيساً للاجتماعات والحوافز والمؤتمرات والفعاليات ذات المستوى العالمي، ويعكس الزي المتطور الذي تم تقديمه في مركز «طيران الإمارات» الخدمة الراقية والاهتمام بالتفاصيل المقدمة للعملاء من كبار الشخصيات والعملاء، عند وصولهم إلى دبي أو سفرهم عبرها.

وصُمم الزي الرسمي الجديد من قبل فريق معايير الزي الرسمي الخاص بـ«طيران الإمارات»، ويتكون من ثلاثة أشكال مختلفة، هي بدلة تنورة أنيقة للسيدات، وبدلة بنطلون أنيقة للسيدات، وبدلة مصممة خصيصاً للرجال مكونة من ثلاث قطع.

وكمثل زي أطقم الطائرة، يعكس تصميم زي خدمات كبار الشخصيات والعملاء ظل الرمال الدافئة، ليرمز إلى كثبان الصحراء في دولة الإمارات، مع طوق أحمر رقيق وأساور متطابقة للسيدات، وتتميز البدلة بقبعة «طيران الإمارات» الحمراء الشهيرة مع دبوس ذهبي يحمل شعار «طيران الإمارات»، ووشاح شيفون كريمي اللون أنيق يمثل الثقافة المحلية، ويكتمل المظهر بأحذية جلدية حمراء، وحقائب يد متطابقة، حيث يمكن لأعضاء الفريق حمل أجهزة «الآيباد» والمستندات الأساسية لعملائهم، وسيتضمن زي خدمات كبار الشخصيات والعملاء للسيدات طيات حمراء في التنورة، ما يتيح السير بشكل مريح في جميع أنحاء المطار، وحزام جلدي أحمر عند الخصر يضيف لمسة أنيقة، وقد تم تصميم الملابس الرجالية بشكل مثالي ومصممة حسب الطلب، حيث تتكون من سترة وبنطلون وصديرية، مع إضافة لمسة أنيقة تتمثل في منديل جيب أحمر، وربطة عنق بألوان هادئة.

وتتنوع «كبار الشخصيات» المغادرين من دبي والقادمين إليها والعابرين منها ما بين أفراد العائلات المالكة في جميع أنحاء العالم، والرؤساء والرؤساء السابقين، والوزراء الدوليين، والسفراء، والمشاهير والشخصيات العامة، والرياضيين والممثلين، وحتى المؤثرين والمدونين المشهورين عالمياً، وإضافة إلى السفر المنتظم لكبار الشخصيات الذي يحدث على مدار العام، يخطط فريق خدمات كبار الشخصيات أيضاً بعناية، ويستعد لجدول الأحداث الدولية البارزة في دبي، مثل القمة العالمية للحكومات، والفورمولا 1، وكأس دبي العالمي، ومهرجان دبي السينمائي، إضافة إلى الأحداث على الساحة العالمية، من الأحداث الرياضية العالمية، وقمة مجموعة الـ20، ومعرض إكسبو 2025، إلى قمة مجموعة السبع، وقمة التنمية المستدامة العالمية.