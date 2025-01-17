الامارات | 30 فائزاً بحملة «مكافآت تسوّق واربح» في «دبي للتسوق»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتمت حملة «مكافآت تسوّق واربح» احتفالات الذكرى الـ30 لمهرجان دبي للتسوق، بتتويج 30 فائزاً محظوظاً، حيث قدمت الحملة تجربة فريدة حوّلت التسوق اليومي إلى فرصة للحصول على جوائز قيّمة غيّرت حياة الفائزين. واستمرت الحملة على مدار أربعة أسابيع مملوءة بالإثارة والتشويق.

قدمت الحملة للمتسوّقين، الذين أنفقوا 200 درهم أو أكثر في أي من المراكز التجارية الـ13 المشاركة، فرصة للفوز بجوائز نقدية بلغ مجموعها مليون درهم، وتميزت الحملة بسحوبات أسبوعية، إلى جانب عجلة الحظ التي أضافت عنصر التشويق، ما جعل تجربة التسوق أكثر متعة وقيمة للجميع، وضمت قائمة الفائزين 30 متسوّقاً من جنسيات متعددة.

وقال المدير العام لشركة «باز للإدارة والتسويق» بيجو كورياش: «كانت حملة (مكافآت تسوّق واربح) تجسيداً حقيقياً لروح مهرجان دبي للتسوق وثقافة التسوق المتميزة التي تشتهر بها دبي. المشاركة الواسعة وسعادة الفائزين تعكسان مدى تفرّد دبي مركزاً عالمياً للابتكار والتجزئة وتعزيز التفاعل المجتمعي، ونحن فخورون بالإسهام في هذا الحدث المميز الذي يعكس نجاحه قوة وتماسك مجتمع دبي».