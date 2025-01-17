غوف تلفت الأنظار بزيها الأصفر المستوحى من عالم مارفل

الرياص - اسماء السيد - ملبورن : حظيت نجمة كرة المضرب الأميركية كوكو غوف باهتمام كبير خلال مشاركتها راهنا في بطولة أستراليا الكبرى، بسبب زيها الأصفر اللافت المستوحى من عالم مارفل للأبطال الخارقين.

لكن خلافا للأبطال الخارقين، يتعين عليها أحيانا دخول المرحاض، حيث يصبح التعامل مع الزي أكثر تعقيدا.

شرحت غوف المشكلة بعد فوزها في الدور الأول على مواطنتها صوفيا كينن "بالنسبة لهذا الزي، أنا معجبة جدا بمارفل، والعديد من البطلات الخارقات لديهن قواطع رائعة على ملابسهن، وهذا ما أردت القيام به".

وأقرت "في الواقع، من المؤلم نوعا ما ارتداؤه لأنه بدلة ضيقة، لذا علي أن أضع الجزء السفلي أولا واسحبه فوق رأسي، لذا هو صراع نوعا ما".

أضافت ضاحكة "إذا لم تتمكن من السيطرة على مثانتك، فليست أيضا فكرة جيدة، لكن عليك التضحية من أجل الموضة".

ونشرت غوف لاحقا مقطع فيديو في صفحتها على موقع انستغرام، تشرح كيفية ارتداء ونزع الزي بطريقة مرحة، من أجل دخول المرحاض.

بعد فوزها بمجموعتين على الكندية ليلى فرنانديس الجمعة، سئلت عن الفيديو عبر مذيعة الملعب، اللاعبة السابقة الأسترالية يلينا دوكيتش.

وتفاعلت الجماهير ضاحكة مع إجاباتها "تساءل كثيرون كيف استخدم المرحاض فيه، لذا نشرت مقطع فيديو على انستغرام كي يكون لديكم فكرة".

تابعت وهي تضحك "حسنا، هذا كثير. الكثير من المعلومات. لا أعرف متى أخرس".