شكرا لقرائتكم خبر عن عايدة فهمى تشارك فى مسلسل ولاد الشمس استعدادا لعرضه فى رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة القديرة عايدة فهمى فى مسلسل "ولاد الشمس"، بطولة النجمين الصاعدين طه دسوقى وأحمد مالك، الذى يواصلون حاليا تصويره استعدادا لعرضه ضمن السباق الرمضانى المقبل 2025.

مسلسل ولاد الشمس تأليف مهاب طارق، وإخراج: شادي عبد السلام، وإنتاج united studios، ويشارك في بطولته أحمد مالك، طه دسوقي، محمود حميدة، معتز هشام، وغيرهم من الفنانين، وتدور أحداثه فى إطار درامى اجتماعى، حول قصة صديقين نشآ معا منذ الطفولة في دار للأيتام، ويستعرض رحلتهما في الحياة التي قادتهما إلى الدخول في عالم السرقة والجرائم.

"ولاد الشمس" يعيد أحمد مالك إلى الظهور فى دراما رمضان بعد غياب 3 سنوات، حيث كانت آخر أعماله فى رمضان، مسلسل "نسل الأغراب" الذى عُرض عام 2021 حيث شارك فى بطولته إلى جانب أحمد السقا وأمير كرارة ومى عمر، وآخرين، بينما ينتظر حالياً عرض مسلسل جديد من بطولته مكون من 10 حلقات، على إحدى المنصات الرقمية.

وكانت آخر أعمال عايدة فهمي مشاركتها مؤخرا في مسلسل "وتر حساس"، تأليف أمين جمال وإخراج وائل فرج وإنتاج المتحدة للخدمات الإعلامية، وبطولة صبا مبارك، محمد علاء، إنجى المقدم، هيدى كرم، هاجر عفيفى، تقى حسام، محمد العمروى، عايدة فهمى، تميم عبده.