شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الكمار يعتذر عن دراما رمضان 2025: استراحة محارب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف المؤلف الموسيقي خالد الكمار عن اعتذاره عن المشاركة خلال ماراثون دراما رمضان 2025، وذلك من خلال حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

وكتب خالد الكمار: "أنا قررت أعتذر عن أي مسلسلات هذا الموسم الرمضاني، استراحة محارب.. 2024 كانت بلا شك أكثر السنين قسوة بالنسبة ليّ، زعلت وخسرت فيها جميع الأطراف أصدقائي، وكثير من زملاء العمل، وناس بيننا نجاحات سنين، وحتى نفسي".

وتابع: "والأهم من كل ده إني خسرت شريكة كل الخطوات ورفيقة الدرب- بل اللي رسمت الدرب أصلا (ياسمين) كانت السند والدعم في كل خطوة وبحق لم تقصر يوما، لكني قصرت أنا".

وأكد الموسيقار خالد الكمار، خلال لفاء تليفزيوني مؤخرا أن أصعب موسيقى عملها كانت في مسلسل الاختيار الموسم الثاني، قائلا: "كانت تجربة صعبة في حياتي بشكل عام ونفسيا والموضوع كان صعب عليا والمخرج بيتر ميمي كان مكلمني في الموضوع من قبلها وكانت تجربة مختلفة عليا".

وأضاف أن معظم الأعمال السابقة لتجربة الاختيار كانت تميل للخيال والفانتازي ثم جاءت هذه التجربة بهذه الجدية وما زال صداها مدوي في حياتنا وكانت مسئولية كبيرة، موضحا أنه من الصعب الانتقال من أعمال تميل للخيال إلى واقعي لهذه لدرجة كان صعبا.