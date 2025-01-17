الاتحاد البلجيكي لكرة القدم يقيل مدرب المنتخب الوطني دومينيكو تيديسكو

الرياص - اسماء السيد - بروكسل (بلجيكا) : أقيل مدرب منتخب بلجيكا لكرة القدم الإيطالي الألماني دومينيكو تيديسكو من منصبه الجمعة، بسبب سوء النتائج كما أعلن الاتحاد البلجيكي لكرة القدم.

وأشار الاتحاد في بيان في إشارة إلى خروج بلجيكا أمام فرنسا في ثمن نهائي كأس اوروبا الصيف الماضي بأن المنتخب "لم يكن على قدر الطموحات تماما كما حصل في النسخة التالية من دوري الأمم الأوروبية أيضا".

وتابع "أنهى المنتخب الوطني صفحته مع دومينيكو تيديسيكو. شكرا دومينيكو لالتزامك وشغفك على مدى السنتين الأخيرتين، نتمنى لك كل التوفيق في المستقبل".

ويرحل تيديسكو الذي كان يرتبط بعقد مع الاتحاد البلجيكي حتى عام 2026 بعد خروج بلجيكا من البطولة القارية وحلوله ثالثا في مجموعته في دوري الأمم في القسم الثاني من عام 2024 بعد أن حقق الفوز مرة واحدة في ست مباريات.

وكان تيديسكو (39 عاما) استلم منصبه خلفا للإسباني روبرتو مارتينيس بعد نهائيات مونديال 2022 في قطر، وتحديدا في شباط/فبراير عام 2023 ولم يخسر في أول 14 مباراة له على رأس الجهاز الفني للمنتخب البلجيكي.

وذكرت الصحف المحلية بأن أبرز الاسماء المرشحة لخلافة تيديسكو هما الفرنسيان رودي غارسيا وتييري هنري، والأخير سبق له العمل مساعدا لمارتينيس عندما كان الأخير مدربا للـ"شياطين الحمر".