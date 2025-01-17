الاتحاد يمدد عقد نواف الجدعاني لثلاثة مواسم

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محمد بن مسعود - الدمام - نادي الاتحاد برئاسة لؤي مشعبي، اليوم الجمعة،عن تجديد عقد اللاعب نواف الجدعاني لمدة ثلاثة مواسم.

وأكد الرئيس التنفيذي للنادي السيد دومينجوس أوليفيرا بأن تجديد عقد اللاعب يأتي ضمن استراتيجية النادي في الحفاظ على اللاعبين المتميزين والذين يمتلكون الرغبة فـي التطـور وخدمة الفريـق بشـكل أفضـل في المستقبل، متمنيًا للاعب وزملائه في الفريق التوفيق في تحقيق التطلعات التي تنشدها جماهير النادي الوفية.

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