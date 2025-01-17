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الامارات | «الشارقة للتراث» يطلق برنامجاً تدريبياً لإحياء الحرف التقليدية

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الشارقة - الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • الامارات | «الشارقة للتراث» يطلق برنامجاً تدريبياً لإحياء الحرف التقليدية 1/2
  • الامارات | «الشارقة للتراث» يطلق برنامجاً تدريبياً لإحياء الحرف التقليدية 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق معهد الشارقة للتراث برنامجاً تدريبياً متخصصاً، يهدف إلى تأهيل الشباب الإماراتي في مجال الحرف التقليدية، ونشر الوعي بأهميتها، وتوثيق المهن التراثية لضمان استمراريتها، والذي يمتد على مدار شهر كامل، ويشمل ورشاً تدريبية تُعقد على فترتين صباحية ومسائية، وذلك في مركز المنظمات الدولية للتراث الثقافي التابع للمعهد في المدينة الجامعية، حيث يأتي هذا البرنامج ليكون حلقة وصل بين الأجيال، ما يسهم في نقل المهارات الحرفية الأصيلة من الحرفيين إلى الشباب.

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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