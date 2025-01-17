الامارات | مطعم بريطاني يحارب «بيتزا الأناناس»        

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شنّ مطعم بريطاني حملة جديدة ضد البيتزا بالأناناس، إذ على الرغم من إدراجه إياها في قائمة طعامه، فإنه حدد سعراً باهظاً لها هو 100 جنيه إسترليني يدفعه «الوحوش» الذين يرغبون في تناولها.

والسعر العادي لطبق في مطعم «لوبا بيتزا» في نورويتش، شرق إنجلترا، أرخص بـ10 مرات، لكن أحد مالكي المطعم، وهو فرنسيس وولف، قال لصحيفة «نورويتش إيفيننغ نيوز» المحلية، إنه يكره «الأناناس على البيتزا أكثر من أي شيء آخر».

لهذا السبب ورد طبق البيتزا المزينة بقطع الأناناس المأخوذ من هاواي، في قائمة المطعم على منصة «ديليفيرو» لتوصيل الوجبات، لكنّه أُرفِق بالتعليق الآتي: «نعم بـ100 جنيه إسترليني يمكنك الحصول عليه، اطلب الشمبانيا أيضاً، هيا أيها الوحش».

وأدرجت «اليونسكو» عام 2017 فن إعداد بيتزا نابولي في قائمة التراث غير المادي للبشرية، وهو تصنيف رمزي، لكنه يكافئ جهود المدافعين عن هذا الطبق الإيطالي الذين يعتبرون إضافة الأناناس إليه بدعة.

وحتى الآن، لايزال الخلاف بين أنصار البيتزا بالأناناس ومعارضيها كلامياً ليس إلا، لكن المطعم حضّ الطرفين عبر «فيس بوك» على «التدفّق للتصويت بأقدامهم ومحافظهم»، ولم يستبعد «بعض الاشتباكات في الشارع».