الامارات | «القمر الذئب» في سماء الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت دولة الإمارات ظاهرة «القمر الذئب»، ووثّقت عدسة «الإمارات اليوم» هذا القمر من أمام شارع استراحة السحب في خورفكان، وترقب عشاق الفلك هذا الحدث النادر، وهو أول قمر مكتمل في عام 2025.

وأوضح رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للفلك عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك، إبراهيم الجروان، أن «أول قمر مكتمل في شهر يناير يعرف بقمر الذئب، وذلك حسب تقويم المزارعين القديم، الذي عرفه مزارعو أميركا الشمالية»، وتعود تسميته بهذا الاسم إلى السلوك النشط للذئاب خلال فترة اكتمال القمر هذا الشهر، حيث كان عواء الذئاب يسمع بكثرة في تلك الفترات.

أما القمر المكتمل الذي يليه فسيكون في 12 فبراير المقبل، ويعرف «بقمر الثلج»، لتزامنه مع موسم الثلوج الرئيس لديهم.