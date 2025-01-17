شكرا لقرائتكم خبر عن العثور على مسن متوفٍ في الشيخ عثمان بعدن..الاسم والصورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ثر مواطنون في مديرية الشيخ عثمان بمحافظة عدن على رجل في الثمانين من عمره متوفيًا بالشارع العام. وقالت المصادر ، أن المتوفي أحمد مايو كان يعيش لفترة طويلة بزنجبار، وأصبح يعيش حياة التشرد في منطقة الهاشمي، وُجد جثة هامدة أمام محلات عمار لبيع الألعاب النارية. وبحسب مواطنين، أن الشرطة استلمت الجثة، وسلّمتها لمشفى الصداقة، ولم يأتِ أحد لاستلام الجثة.

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