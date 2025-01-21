شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الصحة تكشف معلومات هامة عن أنفلونزا المعدة.. اعرف التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

قالت وزارة الصحة والسكان إن فيروس نوروفيروس يسبب ما يسمى بأنفلونزا المعدة " برد المعدة " ويسبب أعراض مثل الالم الشديد وارتفاع فى درجة الحرارة وقيئ مستمر واسهال.

وتابعت وزارة الصحة والسكان : برد المعدة بيعمل مشاكل صحية فى السن الصغير وبتظهر فجأة وتابعت : هذا الفيروس ليس جديد وموجود من زمن طويل واستكملت : الاصابات الفيروسية تصيب الجسم بأعراض مختلفة.

وكانت وزارة الصحة والسكان، قالت إن حقنة البرد غير آمنة ولا تعالج نزلات الأنفلونزا لأنها تحتوى على مضاد حيوى والمضادات الحيوية لا تعالج نزلات البرد كونها عدوى فيروسية.

وقال الدكتور مصطفى محمدى، مدير عام التطعيمات بالمصل واللقاح "فاكسيرا"، إن حقنة البرد أو كما يطلق عليها الخلطة السحرية هى مصطلح دارج متداول بين بعض المواطنين والبعض من الصيادلة أو العاملين فى بعض الصيدليات عبارة عن مركب من ثلاث مستحضرات ( مضاد حيوى + مسكن للألم وخافض للحرارة + كورتيزون) يتم إعطاؤها لمن يعانى من أعراض نزلات البرد أو الأنفلونزا بغرض العلاج.

وتابع: "وللأثر الملحوظ لمسكن الالم ولتأثير الكورتيزون على أعراض الحساسية المصاحبه للبرد أو الأنفلونزا قد يشعر المريض ببعض التحسن لذا أطلقوا عليها حقنه البرد دون النظر لخطورتها وعدم جدوى استخدام بعض أو كل مكوناتها مثل المضاد الحيوى ناهيك عن المخاطر التى قد يتعرض لها المريض بداية من احتمال حدوث الصدمات التحسسية مرورا بمخاطر استخدام المضاد بشكل سىء ودون داعى وانتهاء بتأثير هذة التركيبة السلبى على المناعة والسكر والضغط والكلى وتهديدها لحياة الشخص بشكل مباشر".

واستكمل: "لا علاقة للقاح الأنفلونزا الموسميه بما يعرف بحقنة البرد فالفارق شاسع بين المستحضرين من حيث الشكل والمضمون فلقاح الأنفلونزا الموسمية هو لقاح واق يحمى من الإصابة بالأنفلونزا ومضاعفاتها ولا يحمل فى طياته أى خطورة على صحة وحياة الشخص المتلقى له وينصح بها من قبل كل الجهات الصحية بغرض الوقاية والحماية".

وأضاف: "مايعرف بحقنه البرد فما هى إلا تركيبة اجتهادية لا أساس علمى أو طبى لها حتى وأن شعر معها المريض بشيء من التحسن فهى تحمل له قدرا من الخطورة قد يمس حياته بشكل مباشر ولا ينصح بهذه التركيبة من أى جهة بل وتحذر وزارة الصحة وكل الجهات الطبية من خطورة استخدامها".