شكرا لقرائتكم خبر عن "هدية حمقاء".. لماذا يطالب ترامب باستعادة قناة بنما؟ والان نبدء بالتفاصيل

البحرية الأمريكية

الدمام - شريف احمد - صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في خطاب تنصيبه رئيسا للولايات المتحدة بأن بلاده ستطالب باستعادة قناة بنما، قائلا "لقد أعطيناها لبنما، وسوف نستعيدها مرة أخرى".ونقلت وكالة أسوشيتد برس للأنباء عن ترامب قوله: "لقد تعرضنا لمعاملة سيئة للغاية بسبب هذه الهدية الحمقاء والتي كان لابد عدم تقديمها مطلقا".وأضاف الرئيس الأمريكي: "لقد نكثت بنما بعهدها لنا، وتم انتهاك الغرض من الاتفاقية وروح المعاهدة بشكل كامل، فالسفن الأمريكية تفرض عليها رسوم باهظة للغاية، ولا يتم معاملتها بشكل عادل بأي طريقة ولا شكل، بما في ذلك البحرية الأمريكية".وقال ترامب: "فوق كل شيء، تدير الصين قناة بنما، ونحن لم نعطيها للصين، لقد أعطيناها لبنما، وسوف نسترجعها مرة أخرى".