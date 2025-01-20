شكرا لقرائتكم خبر عن جي دي فانس نائب الرئيس ترامب يؤدي اليمين الدستورية والان نبدء بالتفاصيل

حفل تنصيب ترامب

الدمام - شريف احمد - أدى جي دي فانس نائب الرئيس المنتخب دونالد ترامب، اليمين الدستورية.كان ترامب اختار جي دي فانس لمنصب نائب الرئيس خلال المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في مدينة ميلووكي.وولد جي دي فانس سنة 1984 في ميدلتاون بولاية كونيتيكت، وهو سيناتور من أوهايو، وتخرج من مدرسة ميدلتاون الثانوية عام 2003.عام 2009، حصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية والفلسفة من جامعة ولاية أوهايو.