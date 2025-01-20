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جي دي فانس نائب الرئيس ترامب يؤدي اليمين الدستورية

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أدى جي دي فانس نائب الرئيس المنتخب دونالد ترامب، اليمين الدستورية.
كان ترامب اختار جي دي فانس لمنصب نائب الرئيس خلال المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري في مدينة ميلووكي.

حفل تنصيب ترامب

وولد جي دي فانس سنة 1984 في ميدلتاون بولاية كونيتيكت، وهو سيناتور من أوهايو، وتخرج من مدرسة ميدلتاون الثانوية عام 2003.
عام 2009، حصل على درجة البكالوريوس في العلوم السياسية والفلسفة من جامعة ولاية أوهايو.
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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