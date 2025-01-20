شكرا لقرائتكم خبر عن كتلة الحوار وحزب الوعي يشيدان بالجهود المصرية ودورهما المحوري في دعم القضية الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

عبرا كتلة الحوار وحزب الوعي عن بالغ تقديرهما للدور التاريخي والمحورى الذي تضطلع به مصر في دعم أشقائها الفلسطينيين بقطاع غزة، فى ظل الجهود المصرية التي تُجسد أسمى معاني الأخوة والتضامن، أن هذه الجهود تعكس مكانة مصر الرائدة ودورها الإنساني والقومي الثابت.

وأضافا في بيان لهما: "ومع دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، تواصل مصر تعزيز حركة المساعدات الإنسانية بشكل غير مسبوق. فقد تمكنت من إيصال أكثر من 300 شاحنة حتي الآن عبر معبر رفح بعد ساعات من سريان الاتفاق، محملة بما يزيد عن 30،000 طن من المواد الغذائية والإغاثية والطبية، إضافة إلى توفير أكثر من مليون لتر من الوقود لتشغيل محطات الكهرباء وضمان استمرار الخدمات الأساسية لسكان القطاع.

وتابعا:" كما تستمر مصر في استقبال الحالات الحرجة والمصابين من قطاع غزة لتلقي العلاج في مستشفياتها، حيث تم نقل المئات من الجرحى وتوفير الرعاية الطبية المتقدمة، ما يعكس التزامها الدائم بحماية الأرواح والتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني".

وثمنا كتلة الحوار وحزب الوعي بالدور الفاعل الذي يقوم به الشعب المصري ومؤسسات المجتمع المدني، الذين لم يدخروا جهداً في تقديم الدعم والتبرعات، مؤكِّدَين أن هذا الشعب الأبي لطالما ضرب أروع الأمثلة في التضحية والإيثار، حتى إنه مستعد لاقتسام قوت يومه من أجل دعم أشقائه في غزة، وهكذا كان وسيظل الدور المصري الراسخ عبر التاريخ.



وإن كتلة الحوار وحزب الوعي يؤكدان أن مصر ستظل رمزاً للتضامن والعطاء، وركيزة أساسية لدعم القضايا العادلة في العالم العربي. كما يدعوان إلى استمرار هذه الجهود الإنسانية ودعوة كافة هيئات المجتمع المدني العربية والدولية لمزيدا من العمل على تكثيف الدعم الإنساني للتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني وتحقيق تطلعاته المشروعة في الحياة الآمنة المستقرة علي ارضه".



