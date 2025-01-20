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شكرا لقرائتكم خبر عن هل يؤثر استهلاك الوقود والكهرباء على دعم حساب المواطن؟ والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أوضح حساب المواطن مدى تأثير استهلاك المستفيدين بالوقود والكهرباء، على قيمة الدعم.
وبحسب دليل الأسئلة الشائعة، يتم تحديد قيمة الدعم بناءً على معايير استهلاك محددة لمنتجات الطاقة (البنزين والكهرباء) وقد تم إجراء العديد من الدراسات للوصول لمعايير محددة بعد النظر في:
دراسة فواتير الكهرباء الفعلية للأسر السعودية في فصلي الصيف والشتاء في جميع مناطق المملكة، وقد تم الأخذ بمتوسط الاستهلاك في فصل الصيف كأساس للدعم.
دراسة استهلاك الأسر السعودية الفعلي للبنزين، والأخذ بمتوسط الاستهلاك كأساس للدعم.
وذلك بما لا يتجاوز مقدار الاستحقاق الأساسي المحدد في الدورة ( 28 ) من شهر مارس لعام 2020 حسب التعديلات المقرة لضوابط البرنامج بتاريخ 7 أبريل 2020م.
وبحسب دليل الأسئلة الشائعة، يتم تحديد قيمة الدعم بناءً على معايير استهلاك محددة لمنتجات الطاقة (البنزين والكهرباء) وقد تم إجراء العديد من الدراسات للوصول لمعايير محددة بعد النظر في:
دراسة فواتير الكهرباء الفعلية للأسر السعودية في فصلي الصيف والشتاء في جميع مناطق المملكة، وقد تم الأخذ بمتوسط الاستهلاك في فصل الصيف كأساس للدعم.
دراسة استهلاك الأسر السعودية الفعلي للبنزين، والأخذ بمتوسط الاستهلاك كأساس للدعم.
وذلك بما لا يتجاوز مقدار الاستحقاق الأساسي المحدد في الدورة ( 28 ) من شهر مارس لعام 2020 حسب التعديلات المقرة لضوابط البرنامج بتاريخ 7 أبريل 2020م.
الدعم النقدي لحساب المواطن
يوفر برنامج حساب المواطن دعمًا نقديًا يحصل عليه المستفيدون المستحقون بشكل مباشر، إذ يقدم الدعم الفئات الأكثر استحقاقًا، وتوجيه الدعم بشكل فعال لمختلف تلك الفئات.
واعتبارًا من دورة شهر يناير 2025م، سيبدأ برنامج حساب المواطن في تطبيق معيار التحقق من القدرة المالية وتفعيل الزيارات الميدانية للأفراد المستقلين "للمستفيدين والمتقدمين الجدد".
دفعات حساب المواطنوبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة الخامسة والثمانين 10.7 مليون مستفيد وتابع.
وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبد الله الهاجري أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 226 مليار ريال منها 2.6 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة.
دعم الفئات الأكثر استحقاقًاولفت إلى أن 74% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1475 ريال، مبينًا أن عدد أرباب الأسر المستفيدين من البرنامج في هذه الدفعة أكثر من 2.1 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 75%، بينما بلغ عدد التابعين 7.8 مليون مستفيد.
هذا ويقدم برنامج حساب المواطن الدعم الفئات الأكثر استحقاقًا، وتوجيه الدعم بشكل فعال لمختلف تلك الفئات، كما يوفر دعمًا نقديًا يحصل عليه المستفيدون المستحقون بشكل مباشر.