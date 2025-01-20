شكرا لقرائتكم خبر عن هل يؤثر استهلاك الوقود والكهرباء على دعم حساب المواطن؟ والان نبدء بالتفاصيل



وبحسب دليل الأسئلة الشائعة، يتم تحديد قيمة الدعم بناءً على معايير استهلاك محددة لمنتجات الطاقة (البنزين والكهرباء) وقد تم إجراء العديد من الدراسات للوصول لمعايير محددة بعد النظر في :

دراسة فواتير الكهرباء الفعلية للأسر .



دراسة استهلاك الأسر السعودية الفعلي للبنزين، والأخذ بمتوسط الاستهلاك كأساس للدعم .

وذلك بما لا يتجاوز مقدار الاستحقاق الأساسي المحدد في الدورة ( 28 ) من شهر مارس لعام 2020 حسب التعديلات المقرة لضوابط البرنامج بتاريخ 7 أبريل 2020م. الدمام - شريف احمد - أوضح حساب المواطن مدى تأثير استهلاك المستفيدين بالوقود والكهرباء، على قيمة الدعم.وبحسب دليل الأسئلة الشائعة، يتم تحديد قيمة الدعم بناءً على معايير استهلاك محددة لمنتجات الطاقة (البنزين والكهرباء) وقد تم إجراء العديد من الدراسات للوصول لمعايير محددة بعد النظر فيدراسة فواتير الكهرباء الفعلية للأسر السعودية في فصلي الصيف والشتاء في جميع مناطق المملكة، وقد تم الأخذ بمتوسط الاستهلاك في فصل الصيف كأساس للدعمدراسة استهلاك الأسر السعودية الفعلي للبنزين، والأخذ بمتوسط الاستهلاك كأساس للدعموذلك بما لا يتجاوز مقدار الاستحقاق الأساسي المحدد في الدورة ( 28 ) من شهر مارس لعام 2020 حسب التعديلات المقرة لضوابط البرنامج بتاريخ 7 أبريل 2020م.

الدعم النقدي لحساب المواطن

يوفر برنامج حساب المواطن دعمًا نقديًا يحصل عليه المستفيدون المستحقون بشكل مباشر، إذ يقدم الدعم الفئات الأكثر استحقاقًا، وتوجيه الدعم بشكل فعال لمختلف تلك الفئات.



واعتبارًا من دورة شهر يناير 2025م، سيبدأ برنامج حساب المواطن في تطبيق معيار التحقق من القدرة المالية وتفعيل الزيارات الميدانية للأفراد المستقلين "للمستفيدين والمتقدمين الجدد".