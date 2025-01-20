شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل - "النقل": منع الشاحنات الأجنبية من دخول أسواق النفع العام دون تصريح والان نبدء بالتفاصيل

ارتفاع عدد المخالفات وتعميم المنع

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ضبط المخالفات

الدمام - شريف احمد - شددت الهيئة العامة للنقل على ضرورة التزام المنشآت والمزارعين بالحصول على تصريح قبل التعاقد مع الشاحنات الأجنبية لنقل البضائع داخل المملكة، وذلك في إطار جهودها لتنظيم قطاع النقل البري وحماية الأسواق المحلية.وكشفت الهيئة عن ارتفاع عدد مخالفات الشاحنات الأجنبية التي تمارس نشاط النقل داخل المملكة بشكل غير قانوني، حيث بلغ عدد المخالفات 26 ألف مخالفة في عام 2024، مقارنة ب 8569 مخالفة في عام 2023.وأكدت الهيئة في تعميم لاتحاد الغرف على منع الشاحنات الأجنبية من الدخول إلى الأسواق التي تشرف عليها وزارة البيئة والمياه والزراعة مثل «أسواق النفع العام والمواشي والأعلاف وغيرها» إلا بعد حصولها على تصريح صادر من الهيئة العامة للنقل.وأوضحت الهيئة أن العمليات الرقابية أظهرت وجود شاحنات أجنبية تُمارس نشاط نقل البضائع داخل المملكة بشكل مُخالف، مُؤكدةً على أهمية التزام جميع الأطراف بالأنظمة واللوائح لتحقيق عدالة المُنافسة ودعم الاقتصاد الوطني.يُذكر أن اللائحة المنظمة لنشاط نقل البضائع وتأجير الشاحنات تُتيح للمنشآت المرخصة تشغيل مركبات نقل إضافية من خلال عقود التشغيل أو الاستئجار، مع تحمل المسؤولية الكاملة عن عمليات النقل. كما تُحظر اللائحة استخدام مركبات النقل الخاص في نشاط نقل البضائع، وتُلزم جميع ناقلات البضائع بتركيب أجهزة التتبع والارتباط بمنصة الهيئة.