وسجل سعر الدولار بالبنك الأهلى المصرى 50.30 جنيه للشراء و50.40 جنيه للبيع، فى بنك مصر 50.31 جنيه للشراء و50.41 للبيع وفي بنك القاهرة سجل جنيه للشراء و50.30 جنيه 50.40 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى CIB سعر 50.30 جنيه للشراء و50.40 جنيه للبيع.

شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على آخر تحديث لسعر الدولار اليوم الإثنين 20 يناير 2025.. فى البنوك والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

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