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الامارات | اتحاد الدراجات يتعاقد مع «مدرب عالمي»

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محمد أبوإسماعيل - دبي 0 تبليغ

  • الامارات | اتحاد الدراجات يتعاقد مع «مدرب عالمي» 1/2
  • الامارات | اتحاد الدراجات يتعاقد مع «مدرب عالمي» 2/2

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن اتحاد الدراجات تعاقده رسمياً مع المدرب الكندي، ريتشارد وولز، لقيادة المنتخبات الوطنية خلال الفترة المقبلة، وسيقود وولز المنتخب للمرة الأولى في طواف الشارقة الدولي الجمعة المقبل، ويعد ريتشارد وولز من أشهر المدربين في العالم، ويمتلك سجلاً رائعاً كلاعب ومدرب، إذ سبق له الفوز بـ29 ميدالية في بطولات العالم للدراجات.

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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