شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة.. استمرار الانخفاض في درجات الحرارة والأمطار الخفيفة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم الاثنين على مناطق المملكة، استمرار الانخفاض في درجات الحرارة على مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل، يمتد إلى أجزاء من مناطق القصيم والرياض والشرقية.

في حين لا تزال الفرصة مهيأة لهطول أمطار خفيفة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومرتفعات منطقة مكة المكرمة، كما لا يُستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من تلك المناطق.



البحر الأحمر

الرياح السطحية: شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 18-38 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، تصل إلى 45 كم/ساعة باتجاه خليج العقبة.

وجنوبية شرقية إلى شرقية بسرعة 10-32 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، تصل إلى 45 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.



ارتفاع الموج: من متر إلى مترين على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر الى متر ونصف على الجزء الجنوبي، يصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب.

حالة البحر: متوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، وخفيف إلى متوسط الموج على الجزء الجنوبي.

الخليج العربي

الرياح السطحية: شمالية غربية إلى غربية بسرعة 12-35 كم/ساعة.

ارتفاع الموج: من متر إلى متر ونصف.

حالة البحر: متوسط الموج.