الخليج اليوم .. الإمارات تدشن مساعداتها الإنسانية الأكبر لإغاثة أهالي غزة

الرياض - كتب موسى القحطاني -

سيّرت الإمارات قوافل إغاثية تتكون من 20 شاحنة محملة بأكثر من 200 طن من المساعدات الإنسانية الضرورية التي تشمل المواد الغذائية، وكسوة الشتاء، والاحتياجات الأساسية الأخرى، في إطار إطلاق أبو ظبي لـ المرحلة الأكبر من عملية الفارس الشهم 3 لتأمين المساعدات الإغاثية لسكان قطاع غزة، وذلك بالتزامن مع إعلان اتفاق وقف إطلاق النار.

وأكدت وكالة الأنباء الإماراتية أن هذه القافلة توفر الدعم الفوري للأسر المتضررة نتيجة الظروف الإنسانية الصعبة التي يواجهها القطاع، لافتة إلى أن حجم المساعدات يعد الأكبر من نوعه ضمن الجهود الإنسانية التي قُدِّمَت منذ انطلاق العملية.

‏‎ولا تزال عملية "الفارس الشهم 3" مستمرة في تقديم المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني منذ أكثر من 441 يوماً عبر أكثر من 500 رحلة جوية، و5 سفن نقل استراتيجي، وأكثر من 2500 شاحنة من مصر إلى داخل غزة.

يذكر أن عملية "الفارس الشهم 3" هي عملية إنسانية قدمت دولة الإمارات من خلالها العديد من المساعدات الإنسانية، حيث تم إنشاء مستشفى ميداني في غزة، ومستشفى عائم في مدينة العريش في جمهورية مصر العربية الشقيقة مجهزة بمختلف الأقسام التخصصية لعلاج الحالات الطارئة وإجراء العمليات، بالإضافة لمبادرة نقل الحالات الحرجة لاستكمال العلاج في مستشفيات دولة الإمارات، علاوة على مبادرات مشاريع المياه، وأبرزها إنشاء محطات تحلية في رفح المصرية بقدرة إنتاجية بلغت مليوني جالون يومياً، بالإضافة لمبادرة "طيور الخير"؛ وهي عملية إسقاط جوي للمساعدات الإنسانية للمناطق التي يصعب الوصول إليها براً، وأبرزها مناطق شمال القطاع، والعديد من المبادرات الأخرى.