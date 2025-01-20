خاص بالفيديو- محمد سامي يرد على ملك أحمد زاهر ويتحدث عن مسلسل مع عمرو سعد

ميرنا وليد - بيروت - نجح المخرج المصري محمد سامي بـ إخراج أعمال لاقت رواجا وظهرت بـ إتقان وتميز وحرص مهني.

فقد تولى اخراج العديد من المسلسلات منها مع سبق اﻹصرار، حكاية حياة، والموسم الثالث من فيلم عمر وسلمى، ولا بد ان نذكر نجاحه ايضا في اخراج الكليبات منها "انت تاني" للنجمة هيفا وهبي.

موقع الخليج 365 التقى بـ محمد سامي وأجرينا معه لقاء تحدثنا فه عن كلام الممثلة ملك أحمد زاهر عنه بأن أعماله الأجمل في رمضان، وايضا عن تحضيراته المقبلة.

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