شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى كامل يصدر قرارا بذبح عجول وتوزيع لحومها على الأعضاء أصحاب المعاشات والأرامل والان مع تفاصيل الخبر

أصدر الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين قراراً بضرورة مساندة الموسيقيين غير القادرين وأصحاب المعاشات والأرامل.

واجتمع الفنان مصطفى كامل مع الفنان حلمي عبد الباقي وكيل أول النقابة، وخالد بيومي أمين الصندوق وإدارة الحسابات، وأبلغ الحاضرين بأن ما حققته نقابة الموسيقيين من موارد لا بد أن ينعكس دائماً بالإيجاب على أعضاء النقابة من غير القادرين وكبار السن أصحاب المعاشات بل والأرامل.

ووجه بضرورة إحساس الموسيقيين بأن نقابتهم ستظل بجانبهم وأمامهم وخلفهم في كل الظروف وكل المناسبات.

وتطرق الحديث من جانب أحد الحاضرين لهذا الاجتماع إلى أن هناك مبالغ طائلة سوف يتم إنفاقها وضخها خلال أيام بحلول شهر رمضان الكريم، وجاء رد مصطفى كامل بعبارة واضحة وهي (خير الموسيقيين للموسيقيين) وإن توفيق الله لنا خلال عامين قد فاق ما كنت أحلم به وما أتمناه، بفضل الله أولاً وأخيراً ثم بدعوات الموسيقيين البسطاء والأرامل والأيتام وزملاء المهنة أصحاب المعاشات.

واختتم الجلسة بإصدار قرار بذبح عدد من العجول وتوزيع اللحوم بالقاهرة والمحافظات.