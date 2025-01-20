شكرا لقرائتكم خبر عن الأوبرا تعيد تقديم ليلة في حب أم كلثوم بالإسكندرية.. الأربعاء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد إعادة تقديم الليلة السنوية فى حب الست أم كلثوم تقديم الكاتب الصحفى محمود التميمى والتى تأتي ضمن نشاطها الثقافى والفكرى وضمن سلسلة "أرواح فى المدينة" واستمرارًا لمشروعه الثقافي "حفظ الذاكرة الوطنية" وذلك في السادسة مساء الأربعاء 22 يناير على مسرح سيد درويش "أوبرا الإسكندرية".

يحضر اللقاء الفنانة القديرة سميرة عبد العزيز، هيثم أبو زيد الباحث في مجال التلاوة والإنشاد الديني، الكاتب كريم جمال مؤلف كتاب أم كلثوم والمجهود الحربى ويستعرض مسيرة كوكب الشرق وأثرها الإنسانى والفنى على الأجيال المتعاقبة والإبداع الغنائى العربى إلى جانب قراءة حول الأبعاد الروحية والوطنية في أعمالها الخالدة.

يذكر أن سلسلة لقاءات "أرواح فى المدينة" تهدف لحفظ الذاكرة الوطنية للمصريين وأطلق من خلالها مشروع "القاهرة عنواني" برعاية وزارة الثقافة وبالتعاون مع النشاط الثقافي والفكرى فى دار الأوبرا المصرية.