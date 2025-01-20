شكرا لقرائتكم خبر عن الرياض تستضيف 45 وزيرًا في المؤتمر الدولي لسوق العمل والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تحت رعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- تستضيف العاصمة الرياض يوم الأربعاء الموافق 29 يناير الحالي النسخة الثانية من المؤتمر الدولي لسوق العمل.

وذلك بحضور 45 وزيرًا للعمل يمثلون دول مجموعة العشرين وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط وإفريقيا والأمريكيتين، إلى جانب نخبة من الخبراء وصناع القرار والمختصين في أسواق العمل حول العالم.



ويشكل المؤتمر منصة عالمية لتعزيز التعاون الدولي في مجال تطوير السياسات والتشريعات ذات الصلة بسوق العمل، ومناقشة التحديات المتعلقة بتوظيف الشباب، واستعراض المبادرات المبتكرة التي تهدف إلى تعزيز مشاركتهم في الاقتصاد العالمي ودعم الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة والازدهار الاقتصادي.

منظمة العمل الدولية

ويرأس الاجتماع الوزاري المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، بحضور المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو وبمشاركة واسعة من الخبراء والمختصين من مختلف القطاعات.

كما يقام المؤتمر بالتعاون مع منظمات دولية مرموقة مثل منظمة العمل الدولية والبنك الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

أسواق العمل السعودية

ويركز المؤتمر في نسخته الثانية على ست ركائز رئيسية تشمل تطوير المهارات وإعادة تأهيلها ودعم القوى العاملة المتنقلة وتمكين الشباب، وتعزيز الابتكار التكنولوجي ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الاقتصاد الأخضر، وتوفير حلول مستدامة لتحديات سوق العمل في ظل التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة.



وأكد نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للعمل الدكتور عبدالله بن ناصر أبوثنين، أن المؤتمر الدولي لسوق العمل يعد فرصة لتبادل الرؤى والخبرات بين الدول المشاركة واستثمار المعارف والقدرات العالمية لتعزيز بيئات العمل، وتطوير السياسات التي تسهم في تحقيق الاستقرار والنمو في أسواق العمل السعودية والعالمية بما ينسجم مع التحولات والتطلعات المستقبلية.