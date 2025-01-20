أستراليا المفتوحة: سفيتولينا "روح أوكرانيا" إلى ربع النهائي وكيز تقصي ريباكينا

الرياص - اسماء السيد - ملبورن : قلبت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا تأخرها 1 4 في المجموعة الأولى أمام الروسية فيرونيكا كودرميتوفا إلى فوز مستحق 6 4 و6 1 وبلغت الدور ربع النهائي من بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى لكرة المضرب، الإثنين.

ورفضت الأوكرانية المصنفة 28 عالميا التي كتبت عقب فوزها على الكاميرا عبارة "روح أوكرانيا" مصافحة كودرميتوفا (75) أو التقاط الصورة التقليدية قبل انطلاق المباراة على ملعب "رود لايفر أرينا" بسبب الحرب التي شنتها روسيا على جارتها أوكرانيا في شباط/فبراير 2022.

وعرض المنظمون إعلانا على شاشات عملاقة في وسط الملعب يشرح للجماهير أنه لن تتم المصافحة بين اللاعبتين ويطلبون "الاحترام في هذه الظروف الصعبة".

وبلغت سفيتولينا (30 عاما) التي حققت مفاجأة من العيار الثقيل بفوزها على الإيطالية جازمين باوليني في الدور الثالث، ربع النهائي في ملبورن للمرة الأولى منذ عام 2009 والثالثة في مسيرتها.

قالت سفيتولينا التي احتاجت إلى ساعة و23 دقيقة للفوز على منافستها "كان ذلك منذ فترة طويلة".

وأضافت "كما تعلمون، تحدث أشياء كثيرة، إنجاب طفلة، سكاي، ثم إجراء جراحة أيضا. أنا سعيدة بالأداء طوال هذه البطولة".

وتابعت "هذه الأيام صعبة للغاية بالنسبة لأوكرانيا. فقد مرت ثلاث سنوات تقريبا منذ اندلاع الحرب. بالنسبة لي، فإن إيجاد طريقة للفوز بالمباريات، وإيجاد طريقة لجلب القليل من البهجة، وتحقيق فوز صغير للشعب الأوكراني هو شيء أشعر بأنني مسؤولة عنه".

وكانت كودرميتوفا (27 عاما) فازت في المواجهتين السابقتين أمام سفيتولينا وعلى ملاعب صلبة، قبل أن تحقق الاخيرة فوزها الاول.

وتقدمت كودرميتوفا في المجموعة الأولى 4 1 بعد كسر إرسال منافستها مرتين، فانتفضت سفيتولينا وردت بقوة مقلصة النتيجة بداية ثم فرضت التعادل قبل أن تتقدم 5 4.

وطلبت كودرميتوفا وقتا مستقطعا طبيا وخضعت للعلاج بسبب أوجاع في ظهرها وبطنها. غادرت الملعب بين المجموعتين وعادت وهي تحمل دفتر ملاحظات.

وتابعت سفيتولينا على النمط ذاته في المجموعة الثانية فكسرت إرسال منافستها وتقدمت 3 1، ثم حسمتها لصالحها بسهولة 6 1 فالمباراة.

وأردفت الأوكرانية قائلة "حاولت ببساطة أن أقاتل من أجل اظهار هذه الروح القتالية. أعني أن الشيء الوحيد الذي يمكنني فعله عندما لا تسير الأمور في صالحي هو محاولة التركيز والعودة إلى العمل".

ووصلت سفيتولينا إلى المربع الذهبي في البطولات الأربع الكبرى في ثلاث مناسبات سابقة، في ويمبلدون عامي 2019 و2023 وبطولة الولايات المتحدة المفتوحة عام 2019، في حين فشلت في تحقيق هذا الانجاز في بطولة أستراليا المفتوحة.

وضربت سفيتولينا موعدا في ربع النهائي مع الأميركية ماديسون كيز (14) الفائزة على الكازاخستانية إيلينا ريباكينا السابعة ووصيفة ملبورن العام قبل الماضي 6 3 و1 6 و6 3 في ساعة و49 دقيقة.

وهو الفوز الثالث لكيز على ريباكينا المتوجة ببطولة ويمبلدون في 2022 في خامس مواجهة بينهما.

قالت كيز التي وصلت إلى ربع النهائي في ملبورن عامي 2018 و2022 "رفعت مستواها في المجموعة الثانية ولعبت بشكل رائع. لا زلت هنا وألعب بشكل جيد كل هذه السنوات، أنا سعيدة".