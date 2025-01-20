شكرا لقرائتكم خبر عن العرابى: الاستعدادات على معبر رفح لإدخال المساعدات أثبتت جاهزية مصر لدعم غزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال السفير محمد العرابي رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية وزير الخارجية الأسبق، إن مشاهد الاستعدادات على معبر رفح من الجانب المصري وسرعة إدخال المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة أثبتت مدى جاهزية مصر لتقديم كل أشكال الدعم لشعب فلسطين الشقيق.

وأضاف العرابي، في تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الإثنين، عقب لقائه مع سفير اليابان لدى مصر فوميو إيواي، أن الدولة المصرية بمؤسساتها ومجتمعها المدني ولاسيما الهلال الأحمر كانت تنتظر لحظة انسحاب قوات الاحتلال من معبر رفح على الجانب الفلسطيني وتنفيذ وقف إطلاق النار لتغيث سريعاً أهلنا داخل قطاع غزة بعد أن عانوا لأكثر من عام من حرب إبادة جماعية ومن إحدى أسوأ الأزمات الإنسانية في التاريخ.

وشدد وزير الخارجية الأسبق على أن القيادة المصرية لم ولن تدخر جهداً فى سبيل تقديم الدعم المستمر للشعب الفلسطيني الشقيق والقضية الفلسطينية حتى يحصل شعب فلسطين على حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة.

وأكد العرابي، أن سفير اليابان نقل له خلال اللقاء تقدير بلاده للجهود المضنية التي بذلتها مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على مدار 15 شهراً لإيقاف آلة الحرب ووقف نزيف الدم وتجنيب المنطقة صراعاً مفتوحاً.

ونوه بأن اليابان تثمن عالياً حرص مصر على تحقيق الاستقرار والأمن والسلام في محيطها، فضلاً عن كونها شريكاً مخلصاً في الدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني ونزع فتيل النزاع والحرب بالمنطقة.

كما أثنى رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية على مستوى العلاقات الثنائية بين مصر واليابان والذي شهد انطلاقة قوية خلال العقد الأخير وأصبح مثالاً يحتذى به في مختلف المجالات، خاصة في ضوء الإرادة السياسية لقيادتي البلدين الصديقين على الوصول بالتعاون المشترك لأعلى المستويات.