شكرا لقرائتكم خبر عن إكسبو 2025 أوساكا.. الجناح السعودي يستعد لاستضافة 700 فعالية وعرض يومي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك سفير خادم الحرمين الشريفين لدى اليابان المفوض العام لجناح المملكة العربية السعودية المشارك في معرض إكسبو 2025 أوساكا، د. غازي بن فيصل بن زقر، في اجتماع المشاركين الدوليين الأخير الذي أُقيم خلال الفترة من 15 إلى 16 يناير الحالي في مركز هيميجي للثقافة والمؤتمرات.

وأوضح السفير زقر خلال مشاركته، أن نسبة إنجاز الأعمال الإنشائية للجناح السعودي التي وصلت 82% مع اكتمال الواجهة الأمامية بالكامل، واستعداده لاستقبال الزوار ابتداء من 13 أبريل المقبل بأكثر من 700 فعالية، وعرضٍ مباشر يوميًا.

إضافة إلى تسليط الضوء على تجربة الزوار، والإعلان عن حملات جديدة تهدف إلى تشجيع المجتمع الياباني على "اكتشاف السعودية".

700 فعالية سعودية

قال بن زقر: يسر المملكة استضافتها للزوار، ودعوتهم إلى المشاركة في رحلة مترابطة تضم اكتشافاتٍ جديدة، نعرض من خلالها عمق تقاليدنا وتحولاتنا البارزة، إذ سيُقدم جناح المملكة ما يزيد على 700 فعالية خلال إكسبو 2025 أوساكا.

بالإضافة إلى عروضٍ يومية تشمل الأزياء، والموسيقى، والأفلام، وذلك ليمنح الزوار فرصة فريدة لاكتشاف تقاليدنا الغنية وطموحاتنا المستقبلية.



الجولات السعودية في اليابان

وأشار إلى أن الجناح سيأخذ الزوار في رحلة غامرة عبر 7 قاعاتٍ مصممة بعناية، تتناول موضوعاتٍ مثل الفضاء والزمان، وتُعرض ضمن أستوديوهاتٍ ثقافية.إلى جانب تقديم تجارب مبتكرة تُظهر إرث المملكة العربية السعودية للأجيال القادمة، وتعكس تأثير المملكة عالميًا، سواء من خلال المدن المتطورة، أو البحار المستدامة، أو الإمكانات البشرية غير المحدودة، أو قمم الابتكار".

أعلن السفير بن زقر انطلاق جولة وطنية تحت عنوان "الجولات السعودية في اليابان" بهدف تعزيز التفاعل الثقافي بين الشعبين الصديقين، وتجوب هذه الجولات 7 مدن يابانية لتُتيح لليابانيين فرصة الالتقاء بالسعوديين، والتعرف على ثقافتهم، وتقاليدهم قبل افتتاح الجناح.

وأوضح أن الجولات التي انطلقت من أوساكا ستنتقل إلى مدن كيوتو، وكوبه، وهيروشيما، وفوكوكا، وناغويا، وطوكيو، وتستمر حتى 9 مارس المقبل.



وفود من 150 دولة

وستُقدم للجمهور الياباني تجربة غامرة تُعرفهم بالضيافة السعودية الأصيلة، وتُشجعهم على زيارة جناح المملكة الذي يفتح أبوابه مع انطلاقة المعرض العالمي في 13 أبريل المقبل.

تأتي مشاركة السفير المفوض العام لجناح المملكة العربية السعودية المشارك في معرض إكسبو 2025 أوساكا، الذي جمع أكثر من 600 مفوضٍ عام، ووفود من 150 دولة، إلى جانب ممثلين عن 47 جناحًا وطنيًا، لاستعراض الاستعدادات السعودية للمشاركة في المعرض العالمي إكسبو 2025 أوساكا، وما ستقدمه المملكة خلال المعرض من تجربةٍ مبتكرة تجسد التزامها بالجهود الدولية للتنمية البشرية المستدامة، وصناعة مستقبلٍ مشرق للعالم.

ويعكس الجناح تراثها وثقافتها الغنية، وحضارتها الضاربة في جذور التاريخ، وتقاليدها العريقة، ومسيرتها التحولية المتسارعة.