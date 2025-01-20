شكرا لقرائتكم خبر عن نجران.. إنقاد حياة مريضة من انسلاخ شديد في الشريان الأورطي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - نجح الفريق الطبي بمركز الأمير سلطان لأمراض وجراحة القلب في مستشفى الملك خالد، من إنقاذ حياة مواطنة تبلغ من العمر 62 عامًا، بواسطة عملية جراحية طارئة.

وذلك بإجراء عملية قلب مفتوح لانسلاخ شديد في الشريان الأورطي (الأبهر) ممتدًا من جذعه، والشريان التاجي الأيمن إلى الشريان المستعرض مع ارتجاع شديد في الصمام الأورطي.

إعادة زراعة الشرايين التاجية

أوضح تجمع نجران الصحي أن الفريق الطبي تمكن من إجراء نوعي جراحي باستبدال لجذع الشريان الأورطي مع الشريان الصاعد بوصلة صناعية، مع إعادة زراعة الشرايين التاجية، وتبديل للصمام الأورطي بما يعرف عملية "بنتال"، التي تُعد من العمليات الكبرى بجراحة القلب.



العمليات النوعية الحديثة

وأشار إلى أن المريضة تماثلت للشفاء، وغادرت المستشفى بعد تلقي الرعاية الصحية وهي بصحة جيدة.

يذكر أن تجمع نجران الصحي يقدم العمليات النوعية الحديثة محليًا وعالميًا لجراحات القلب والشرايين، ما يسهم في إنقاذ الحياة ويعزز تجربة المستفيدين.