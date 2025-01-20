شكرا لقرائتكم خبر عن خلال 2024.. مستشفى الملك عبدالعزيز بمكة يجري أكثر من 4 ملايين إجراء طبي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنجز مستشفى الملك عبدالعزيز بالعاصمة المقدسة عضو تجمع مكة المكرمة الصحي، أكثر من 4 ملايين إجراء طبي خلال العام الماضي 2024، ما يعكس التزامه العميق بتقديم خدمات صحية متكاملة وعالية الجودة للمرضى والمراجعين.

وأوضح تجمع مكة الصحي أنه أجري 128,086 فحص أشعة خلال العام الماضي، تشمل الأشعة السينية، والأشعة المقطعية، والرنين المغناطيسي.

كما صرفت 1,876,637 وصفة طبية، ما يعكس كفاءة نظام إدارة الأدوية في المستشفى، بالإضافة إلى إجراء 2,484,835 فحصًا مخبريًا لتشخيص الحالات المختلفة، ما يسهم في توفير تشخيص دقيق وعلاج فعال.



استخدام أحدث التقنيات الطبية

أفاد تجمع مكة الصحي بأن المستشفى يسعى إلى تلبية احتياجات المستفيدين وفق أعلى المعايير الطبية، ويحرص على أهمية استخدام أحدث التقنيات والممارسات الطبية، وتقديم تدريب مستمر للكوادر الطبية لضمان تقديم رعاية صحية فعالة وآمنة.

ويخطط مستشفى الملك عبدالعزيز إلى مزيد من التطوير والنمو في السنوات القادمة، مع التركيز على الابتكار في تقديم الخدمات الطبية، وتوسيع نطاق الخدمات لتلبية احتياجات المجتمع الصحية والعلاجية.