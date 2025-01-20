عاصي الحلاني يتألق بإطلالة كلاسيكية وهذا ما جمعه بـ عمرو دياب

ميرنا وليد - بيروت - تألق الفنان اللبناني عاصي الحلاني خلال حضوره حفل صناع الترفيه Joy Awards 2025 في المملكة العربية السعودية وتحديداً في الرياض. واختار بدلة رسمية كلاسيكية باللون الأسود وانتعل حذاء أسود لامع واضاف لمسة من العصرية من خلال وضعه نظارة شمس على عينيه وهذا ما اعتمده الفنان عمرو دياب ايضا في إطلالته في الحفل نفسه.

عاصي الحلاني كان حضوره لافت في الحفل وكان قد التقى بالعديد من المعجبين في المطار وفي الحفل والتقط بعض الصور معهم والذين بدورهم عبروا عن محبتهم الكبيرة له.

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