هل اعتزلت كاميرون دياز التمثيل منذ 2014 إلى 2025؟

القاهرة - سامية سيد - يعد فيلم Annie الذى طرح في عام 2014، هو آخر أعمال النجمة العالمية كاميرون دياز، حيث لعبت دور الآنسة هانيجان، ومنذ حينها حتى 2025 اختفت دياز من عالم التمثيل، ولم تعلن عن اختيارها الاعتزال، حيث عادت من جديد من خلال فيلم Back In Action الذى طرح على منصة نتفليكس منذ عدة أيام.

قبل 2014، كانت معروفة دياز كواحدة من أكثر نجمات هوليوود شهرة، من نجاحها في فيلم The Mask عام 1994 إلى نجاحات شباك التذاكر في فيلم There’s Something About Mary (1998)، وCharlie’s Angels (2000) وتكملته وسلسلة Shrek.

وصنعت دياز اسمها في أفلام الكوميديا الرومانسية مثل My Best Friend’s Wedding وThe Holiday، كما كان لها أدوار درامية في أفلام نالت استحسان النقاد مثل Gangs Of New York وVanilla Sky.

بعد عدة سنوات من اختيارها الابتعاد عن الأصواء، أجرت دياز مقابلة في عام 2018 أكدت فيها اعتزالها وأوضحت أنها تريد التركيز على عائلتها، حيث أنها تزوجت فى عام 2015، من عازف الجيتار في فرقة Good Charlotte بني مادن وأنجبا طفلين منذ ذلك الحين عن طريق الأم البديلة.

في العام الماضي، أوضحت دياز أنها شعرت أن الإعتزال كان "شيئًا كان عليّ فعله لاستعادة حياتي الخاصة".

في مقابلة حديثة، كشفت دياز إنها على الرغم من ظهورها في بعض الفعاليات بشكل شبه منتظم مرة أخرى، إلا أنها ستكون أكثر انتقائية بشأن أدوارها المستقبلية، حيث صرحت دياز لمجلة Empire: "لا أعرف كيف يمكننى شرح الأمر، ومن الصعب أن أشرحه، كنت حتفظ لـ نفسى بالحق في رفض القيام بفيلم، وأحتفظ بالحق في الموافقة إذا قررت ذلك، ولكننى في الوقت الحالي سأوافق على أي شيء منطقي بالنسبة لي ولأسرتي".