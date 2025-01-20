شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى وفاة الفنانة سعاد مكاوي.. اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحل اليوم الإثنين، ذكرى وفاة الفنانة سعاد مكاوى، فهى من مواليد 19 نوفمبر 1928، التي قدمت أعمالاً مهمة في فترة الستينات وتركت بصمة كبيرة مع الجمهور.

بدأت سعاد مكاوى مشوارها الفنى مع الكوميديان الكبير إسماعيل يس، فى عام 1950، بعدما كانت تعمل مع شكوكو وتم اختيارها للعمل معه فى فيلم "بنت المعلم"، ونجح الفيلم نجاحا ساحقا ولكن الجمهور لا يتذكره إذ لم يعرض فى التليفزيون.

سعاد مكاوى هى واحدة من أشهر الفنانين فى الساحة الفنية، اشتهرت فى بداياتها بأداء المونولوجات التى صاحبت فى أغلبها الفنان إسماعيل ياسين، كما مثلت فى أكثر من 18 فيلما سينمائيا.

ومن أشهرها "منديل الحلو"، "اسمر وجميل"، "جزيرة الأحلام"، "لسانك حصناك"، "نهارك سعيد"، وكان آخرها فيلم "غازية من سنباط" .

اشتهرت أيضًا بالعديد من الأغاني منها لما رمتنا العين عاوز أروح قالوا البياض احلى وحشني كتير عواد باع أرضه، وتزوجت ثلاث مرات أولها كانت من الفنان محمد الموجي الذي طلقها بسبب زواجه من الفنانة وداد حمدي، ثم كانت الزيجة الثانية من المخرج عباس كامل، وكان آخر زيجاتها من الموسيقار محمد إسماعيل.

اعتزلت سعاد مكاوي الفن وانقطعت عن الطرب لفترة طويلة، ثم عادت في التسعينات إلى الساحة الغنائية في بعض الحفلات، ولكنها لم تجد الإقبال الذي كانت تتوقعه، وقررت الانسحاب من المشهد مجددا حتى توفيت عام 2008.

