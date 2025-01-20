شكرا لقرائتكم خبر عن هنيدي محام وأحمد داود محاسب والعوضي صنايعي رخام أبرز مهن أبطال رمضان 2025 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يقدم نجوم دراما رمضان هذا العام 2025 عددًا من المهن المختلفة، ونرى العديد من الفنانين في شخصيات جديدة وتتنوع المسلسلات بين الدارمي والتشويقي والكوميديا والشعبية الاجتماعية.

وفى خلال السطور التالية يرصد ”الخليج 365” هذا التقرير المهن التي يقدمها نوم الفن في أعمالهم المقبلة في رمضان 2025، ومن المقرر عرضها على شاشة قنوات المتحدة.

محمد هنيدى

يخوض النجم محمد هنيدي، الماراثون الدرامي في شهر رمضان 2025، من خلال مسلسل شهادة معاملة أطفال، ويجسد هنيدي خلال العمل دور محامي شرير بيلعب بالبيضة والحجر وهي شخصية يقدمها لأول مرة ويواجه العديد من المواقف الكوميدية.

أحمد العوضى

يجسد النجم أحمد العوضى شخصية فهد الشاب الصعيدى يعمل صنايعي رخام الذى يهرب من عائلته بسبب الظلم وذلك ضمن أحداث مسلسله الجديد فهد البطل الذى يواصل تصويره للعرض في شهر رمضان المقبل 2025، وخلال الحلقات يسافر فهد إلى القاهرة ويعيش حياة جديدة ولكنه يدخل في صراعات جديدة.

أكرم حسنى

يقدم الفنان أكرم حسني شخصية طيار خلال أحداث مسلسله الرمضاني "الكابتن"، والذي بدأ تصوير الأيام المقبلة، ونشر كذلك مقطع فيديو من تصوير العمل عبر"إنستجرام"، حيث ظهر وهو يرتدي بذلة الطيار الرسمية.

أحمد داود

يجسد النجم أحمد داود دور محاسب عبقري يعمل في شركة كبرى، ويدعى حازم إبراهيم، وذلك في مسلسل الشرنقة، أحدث إنتاجات watch it، والذي من المقرر عرضه خلال المارثون الرمضاني لعام 2025.