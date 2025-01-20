شكرا لقرائتكم خبر عن لم تخطر على بال أحد من قبل …لماذا لا يجب عليك الاستحمام أثناء العواصف الرعدية والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - �وجد الكثير من الظواهر الجويه التي يحب بعض الاشخاص رؤيتها بما في ذلك البرق والرعد ولكن قد ينسى الجميع المخاطر الجسيمة التي يمكن أن تحدث بسبب هذه العواصف لا سيما للأشخاص الذين يمكن أن يكونوا موجودين في حوض الاستحمام، لذلك نجد أنه في مثل تلك الأوقات والتي يكون فيها هناك عواصف رعدية لابد وأن يتم اتباع إجراءات الأمن والسلامة لتجنب المخاطر. أشياء ابتعدوا عن فعلها العواصف الرعدية الاستحمام، قد يستغرب البعض من هذا الأمر ولكن ما لا تعرفه أن العواصف الرعدية هذه يمكنها أن تقتل وبشكل بشع أو تشوه -على الأقل- ونجد أن الشخص عندما يكون في حوض الاستحمام أو حتى أمام الحوض الخاص بغسيل الأطباق يمكن للبرق أن ينتقل سريعا عبر مواسير السباكة، ومن ثم تنفجر وتؤدي إلى وفاة الشخص لذلك في حال وجود عواصف رعدية تجنبوا التواجد في تلك الأماكن. استخدام الأجهزة الإلكترونية، وهذا لأن تلك الأجهزة تكون متصلة بالتيار الكهربائي وأثناء حدوث تلك العواصف يمكن أن يحدث البرق عده طفرات مختلفة تلحق الضرر بتلك الأجهزة، وتسبب حرائق هائلة لذلك تجنبوا استخدام الحاسوب والهاتف المحمول والأجهزة اللوحية خلال العواصف. الوقوف بجانب النوافذ والأبواب، وبالطبع من الحكمة أن يتم الابتعاد عن النوافذ والأبواب في حال وجود عواصف رعدية لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تحطيم الزجاج وأصابه الأشخاص القريبة من تلك الأماكن وحدوث كوارث لهم والبعد كذلك عن الأرضيات الخرسانية والتي تكون مصدرا لتوصيل الكهرباء. الاختباء تحت الأشجار، على الرغم من أن معظم الأشخاص قد تلجأ إلى الاختباء تحت الأشجار خلال العواصف الرعدية والبرق إلا أن هذا الأمر خطير وإذا كان الشخص بالخارج ولابد من أن يجد مأوى، ليقوم باللجوء إلى أدنى شجرة مع تجنب الجذور التي يمكن أن تكون متصلة بالتيار الكهربائي وتسبب وفاة الإنسان.

كانت هذه تفاصيل خبر لم تخطر على بال أحد من قبل …لماذا لا يجب عليك الاستحمام أثناء العواصف الرعدية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على جهينة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.