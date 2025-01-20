شكرا لقرائتكم خبر عن صور حصرية: خطوبة الأميرة سارة بنت فيصل وعلي الصواف – شاهدوا إطلالتها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خطوبة الأميرة سارة الفيصل بن الحسين

حضر الخطوبة جلالة الملك عبدالله الثاني، وسمو الأمير الحسن بن طلال، وسمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني، ولي العهد، بالإضافة إلى والد العروس الأمير فيصل بن الحسين. تغيبت الملكة رانيا العبدالله عن الحفل لتواجدها في الولايات المتحدة الأمريكية. أقيمت مراسم الجاهة يوم الأربعاء الماضي، حيث طلبت عائلة الصواف يد الأميرة سارة بحضور عدد من أصحاب السمو والأقارب.

خطوبة الأميرة سارة الفيصل بن الحسين

إطلالة الأميرة سارة بنت فيصل إطلالة ملكية بسيطة وأنيقة، حيث ارتدت فستانًا بلون كريمي مزينًا بتطريز الزهور من توقيع دار الأزياء العالمية “فالنتينو”. أكملت إطلالتها بلمسات راقية تضمنت أقراطًا من الألماس وسوارًا ماسياً. أما خطيبها علي الصواف، فقد ارتدى الثوب العربي الأبيض، في مظهر بسيط يبرز الانتماء الثقافي.

من هو علي الصواف؟

علي الصواف هو مهندس شاب من مواليد جدة، المملكة العربية السعودية، عام 1997. تلقى تعليمه الثانوي في كينغز أكاديمي في عمان، وهي نفس المدرسة التي تخرج منها ولي العهد الأردني. حصل على درجة البكالوريوس في علوم الحاسوب من جامعة كينغز كوليج في لندن، ويعمل حاليًا في مجال الذكاء الاصطناعي والبرمجيات، حيث يختص في تقديم حلول تكنولوجية متقدمة.

يُعرف علي الصواف بشغفه بالرياضة، وخاصة كرة القدم والفنون القتالية، ما يجعله يشارك عروسه الأميرة سارة في اهتمامها بالرياضة.

من هي الأميرة سارة بنت فيصل بن الحسين؟

الأميرة سارة بنت فيصل بن الحسين هي إحدى أميرات العائلة الملكية الأردنية، ولدت عام 1997 وهي ابنة الأمير فيصل بن الحسين من زوجته السابقة الأميرة علياء الطباع. تُعد الأميرة سارة واحدة من أبرز الشخصيات الملكية الشابة في الأردن، وتُعرف بشخصيتها الراقية والمتميزة. لديها شقيقة توأم هي الأميرة عائشة بنت فيصل، بالإضافة إلى شقيقين أكبر منها، هما الأميرة آية والأمير عمر، وشقيقين أصغر منها، هما الأمير عبدالله والأمير محمد.