شكرا لقرائتكم خبر عن قنصلية المملكة في لوس أنجلوس تحذر رعاياها من مخاطر الطقس والان نبدء بالتفاصيل

متابعة التنبيهات الرسمية

الدمام - شريف احمد - حذرت القنصلية العامة في لوس أنجلوس رعاياها، بما صدر من قبل السلطات المختصة بولاية كاليفورنيا من تحذيرات بشأن الرياح القوية خلال اليومين القادمين في مدينة لوس أنجلوس وضواحيها.وأكدت القنصلية العامة في لوس أنجلوس حرصها على سلامة وأمن مواطني المملكة، وترجو من الجميع ضرورة توخي الحذر وأخذ الاحتياطات اللازمة، ومتابعة التنبيهات والتحديثات الرسمية الصادرة من الجهات المختصة الامريكية.