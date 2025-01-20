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شكرا لقرائتكم خبر عن "الغذاء والدواء".. حظر مؤقت على استيراد الدواجن والبيض من فرنسا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، فرض حظر مؤقت على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما من فرنسا، وذلك بعد تقرير صدر عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ”WOAH“ يفيد بتفشي مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة في مقاطعة ”Calvados“ الفرنسية.
وأوضحت الهيئة أن القرار جاء حرصًا على سلامة الغذاء في المملكة، وبعد متابعة التقارير الدولية المتعلقة بسلامة الغذاء في دول العالم.
مشيرة إلى أن هذا القرار ضمن إجراءات احترازية تتخذها السعودية لحماية المستهلكين من مخاطر الأمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء.
ودعت الهيئة المواطنين والمقيمين إلى التأكد من مصدر الدواجن قبل الشراء، وإبلاغ الجهات المختصة في حال وجود أي شكوك حول سلامة المنتجات.
وأوضحت الهيئة أن القرار جاء حرصًا على سلامة الغذاء في المملكة، وبعد متابعة التقارير الدولية المتعلقة بسلامة الغذاء في دول العالم.
شروط الحظروأكدت أن الحظر يشمل جميع منتجات الدواجن التي خضعت لمعاملة حرارية، ما لم تكن مطابقة للاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية المعتمدة، ومرفقة بشهادة صحية صادرة من الجهات الرسمية المعتمدة في فرنسا، تثبت خلو المنتج من فيروس إنفلونزا الطيور.
مشيرة إلى أن هذا القرار ضمن إجراءات احترازية تتخذها السعودية لحماية المستهلكين من مخاطر الأمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء.
ودعت الهيئة المواطنين والمقيمين إلى التأكد من مصدر الدواجن قبل الشراء، وإبلاغ الجهات المختصة في حال وجود أي شكوك حول سلامة المنتجات.