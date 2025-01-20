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"الغذاء والدواء".. حظر مؤقت على استيراد الدواجن والبيض من فرنسا

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جعفر الصفار - الدمام 0 تبليغ

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الدمام - شريف احمد - أعلنت الهيئة العامة للغذاء والدواء، فرض حظر مؤقت على استيراد لحوم الدواجن وبيض المائدة ومنتجاتهما من فرنسا، وذلك بعد تقرير صدر عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية ”WOAH“ يفيد بتفشي مرض إنفلونزا الطيور شديد الضراوة في مقاطعة ”Calvados“ الفرنسية.
وأوضحت الهيئة أن القرار جاء حرصًا على سلامة الغذاء في المملكة، وبعد متابعة التقارير الدولية المتعلقة بسلامة الغذاء في دول العالم.

شروط الحظر

وأكدت أن الحظر يشمل جميع منتجات الدواجن التي خضعت لمعاملة حرارية، ما لم تكن مطابقة للاشتراطات الصحية والمواصفات القياسية المعتمدة، ومرفقة بشهادة صحية صادرة من الجهات الرسمية المعتمدة في فرنسا، تثبت خلو المنتج من فيروس إنفلونزا الطيور.
مشيرة إلى أن هذا القرار ضمن إجراءات احترازية تتخذها لحماية المستهلكين من مخاطر الأمراض التي تنتقل عن طريق الغذاء.
ودعت الهيئة المواطنين والمقيمين إلى التأكد من مصدر الدواجن قبل الشراء، وإبلاغ الجهات المختصة في حال وجود أي شكوك حول سلامة المنتجات.
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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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