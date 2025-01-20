شكرا لقرائتكم خبر عن لأول مرة.. أنفلونزا الطيور تضرب منشأة دواجن في جورجيا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - للمرة الأولى منذ تفشي إنفلونزا الطيور على مستوى الولايات المتحدة في عام 2022، ضرب الفيروس المزارع الخاصة بأحد منتجى الدواجن في ولاية جورجيا، التي تعد الأولى في إنتاج الدجاج في البلاد.

وأعلنت وزارة الزراعة في الولاية يوم الجمعة الماضي اكتشاف حالة من إنفلونزا الطيور شديدة العدوى في منشأة تجارية لإنتاج الدواجن في مقاطعة إلبيرت، نحو 165 كيلومترًا شمال شرق أتلانتا.

وأوقفت الوزارة جميع معارض وأسواق ومبيعات الدواجن.

اكتشاف الفيروس 4 مرات

واكتُشف الفيروس 4 مرات في ولاية جورجيا، ولكن فقط بين القطعان الصغيرة في المنازل سابقًا، بما في ذلك بين 13 دجاجة وبطة في وقت سابق من هذا الشهر في مقاطعة كلايتون جنوب أتلانتا.

وقال مفوض الزراعة في جورجيا تايلر هاربر، في بيان: "يمثل هذا تهديدًا خطيرًا للصناعة رقم 1 في جورجيا، وسبل عيش الآلاف من سكان الولاية الذين يعتمدون على صناعة الدواجن لكسب رزقهم".



وجود الفيروس في عشرات المزارع

وأرسلت إدارة الطوارئ بوزارة الزراعة في جورجيا يوم الجمعة فرق الاستجابة الزراعية التابعة للولاية إلى الموقع "لإجراء بعمليات الإعدام والتنظيف والتطهير والتخلص من الطيور".

على المستوى الوطني، اكتُشف الفيروس في 84 قطيعًا تجاريًا ومنزليًا خلال الشهر الماضي، إذ يوجد 7ر10 مليون طائر في تلك المواقع، وفقًا لأحدث البيانات المنشورة على الإنترنت من قبل وزارة الزراعة الأمريكية.

كما تأكد وجود الفيروس في عشرات من مزارع الألبان.