شكرا لقرائتكم خبر عن قبل ساعات من ولايته الثانية.. نظرة فاحصة على وعود ترامب الانتخابية والان نبدء بالتفاصيل

الهجرة غير شرعية

حروب تجارية وتعريفات جمركية

العفو عن مقتحمي الكابيتول

السلام في الشرق الأوسط وأوكرانيا

إلغاء بعض سياسات المناخ

الدمام - شريف احمد - تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب باتخاذ خطوات كبيرة وسريعة عندما يعود إلى البيت الأبيض اليوم الاثنين، منها إطلاق برنامج ترحيل شامل للمهاجرين، وإيقاف الحرب في أوكرانيا.في ما يلي نظرة على وعوده الانتخابية الكبرى قبل توليه ولايته الثانية.وعد ترامب باتخاذ موقف صارم ضد ما يقدر بنحو 11 مليون مهاجر غير شرعي في الولايات المتحدة.وقال الملياردير الجمهوري خلال حملته الانتخابية: "عندما يعاد انتخابي، سنبدأ أكبر عملية ترحيل في تاريخ أمريكا".كما تعهد بإنهاء حق المواطنة بالولادة، ووصفه بأنه "سخيف".لتحقيق هذه الأهداف، يدرس ترامب إعلان حالة الطوارئ الوطنية، ما من شأنه أن يسمح له بتسخير موارد البنتاجون.ويتوقع المحللون أيضًا أن يصدر أوامر تنفيذية بالنسبة الى جوانب أخرى من سياسة الهجرة، بما في ذلك إمكان إنهاء تطبيق يستخدمه المهاجرون الذين يأملون في تقديم التماسات للحصول على اللجوء.ومع ذلك، فإن حق المواطنة بالولادة مضمون بموجب الدستور الأمريكي، وسوف يواجه أي برنامج ترحيل تحديات قانونية، فضلًا عن الرفض المحتمل من جانب بعض البلدان لقبول المرحلين.تعهد ترامب بفرض تعريفات جمركية بنسبة 25% على السلع المستوردة من المكسيك وكندا - أكبر شريكين تجاريين للولايات المتحدة - كعقاب على ما يعده فشل البلدين في وقف تدفق المخدرات والمهاجرين غير المسجلين إلى الولايات المتحدة.لكن هل ترامب مستعد حقا لإطلاق العنان لحرب تجارية مع جاري الولايات المتحدة، وتمزيق اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية؟يرى البعض ذلك مع اقتراح أكثر استفزازًا أن يضم كندا الى الولايات المتحدة، فيما يشكل تهديدًا مسبقًا للمفاوضات.كما على الصين أيضًا أن تستعد، فقد هدد ترامب بفرض تعريفات جمركية بنسبة 10% على المنتجات الصينية، في اضافة الى التعريفات الجمركية الحالية التي تعود إلى ولايته الأولى.أشار الرئيس المنتخب إلى أنه قد يعفو عن بعض أو كل الأشخاص المتورطين في أعمال الشغب التي وقعت في السادس من يناير 2021 في مبنى الكابيتول، عندما حاول أنصاره الإطاحة بنتائج انتخابات 2020 التي خسرها أمام الرئيس الديمقراطي جو بايدن.ووصف ترامب هؤلاء بأنهم "رهائن" و"سجناء سياسيون"، وقال إنه سيصدر عفوًا كبيرًا عنهم، ولكن لا يزال من غير الواضح كيف سيميز الحالات التي تنطوي على عنف ضد ضباط الشرطة.ووُجهت اتهامات إلى أكثر من 1500 شخص بارتكاب جرائم فيدرالية في الهجوم الدامي، وحُكم على أكثر من 1100 منهم.حذر ترامب من أن "جحيمًا سوف يندلع في الشرق الأوسط" إذا لم تطلق حركة حماس سراح الرهائن الإسرائيليين لديها قبل تنصيبه.وسرعان ما نسب لنفسه الفضل عندما أُعلن عن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح الرهائن الذي تفاوضت عليه إدارة بايدن.ويقول ترامب أيضًا إنه ينوي إنهاء حرب روسيا على أوكرانيا بسرعة، رغم أنه من غير الواضح متى أو كيف يخطط لذلك.وبعد أن وعد خلال الصيف بإنهاء الصراع المستمر منذ نحو 3 سنوات "في 24 ساعة"، اقترح ترامب أخيرًا جدولًا زمنيًا يمتد عدة أشهر.يخطط الرئيس المنتخب لإلغاء بعض سياسات المناخ الرئيسية التي تبنتها ادارة بايدن، مثل الإعفاءات الضريبية للسيارات الكهربائية والتي تهدف إلى تشجيع الانتقال إلى اقتصاد أخضر.يريد ترامب أيضًا تعزيز الحفر البحري، على الرغم من أنه قد يحتاج إلى تأمين دعم الكونجرس لفعل ذلك.وكانت ادارة بايدن اختارت مساحات من المحيط كمناطق محمية لا يجوز الحفر فيها.