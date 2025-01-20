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السكة الحديد تضيف عربات ثالثة مكيفة بوفيه بقطارات الوجهين البحرى والقبلي

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السكة الحديد تضيف عربات ثالثة مكيفة بوفيه بقطارات الوجهين البحرى والقبلي

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القاهرة - سامية سيد - كتب سيد الخلفاوى

الإثنين، 20 يناير 2025 10:05 ص

قررت هيئة السكة الحديد اعتبارًا من يوم 1 فبراير 2025 إضافة عربة درجة ثالثة مكيفة بوفيه خدمة جديدة ذات 60 مقعدا على قطار رقم 17 ثالثة مكيفة (القاهرة / الإسكندرية) بالجدول الحالي ليقوم بالتركيب الآتي (جرار + عربة توليد قوى + عربات ثالثة مكيفة + عربة بوفية ثالثة مكيفة ذات 60 مقعد + 4 عربات ثالثة مكيفة).

وكذلك اعتبارًا من يوم 2 فبراير 2025 يقوم قطار رقم 14 ثالثة مكيفة (الإسكندرية / القاهرة) بجدولة الحالي وبالتركيب الآتي (جرار + عربة توليد قوى + عربات ثالثة مكيفة + عربة بوفية ثالثة مكيفة ذات 60 مقعد + 4 عربات ثالثة مكيفة).

وأيضاً اعتباراً من يوم 1 فبراير 2025 يتم ضم عربة ثالثة مكيفة بوفية خدمة جديدة ذات 60 مقعد على قطار رقم 955 ثالثة مكيفة (القاهرة / بورسعيد) بجدولة الحالي ليقوم بالتركيب الآتي (جرار + عربة توليد قوى + 4 عربات ثالثة مكيفة + عربة بوفية ثالثة مكيفة ذات 60 مقعد + 4 عربات ثالثة مكيفة + عربة ثالثة تقوية).

وكذلك اعتباراً من يوم 2 فبراير 2025 يقوم قطار رقم 571/570 ثالثة مكيفة (بورسعيد / الإسكندرية) بجدولة الحالي بالتركيب الآتي (جرار + عربة توليد قوى + 4 عربات ثالثة مكيفة + عربة بوفية ثالثة مكيفة ذات 60 مقعد + 4 عربات ثالثة مكيفة + عربة ثالثة تقوية).

وأيضاً اعتباراً من يوم 2 فبراير 2025 يقوم قطار رقم 573/572 ثالثة مكيفة (الإسكندرية / بورسعيد) بجدولة الحالي بالتركيب الآتي (جرار + عربة توليد قوى + 4 عربات ثالثة مكيفة + عربة بوفية ثالثة مكيفة ذات 60 مقعد + 4 عربات ثالثة مكيفة + عربة ثالثة تقوية).

وكذلك اعتباراً من يوم 3 فبراير 2025 يقوم قطار رقم 186 ثالثة مكيفة (بورسعيد / سوهاج) بجدولة الحالي بالتركيب الآتي (جرار + عربة توليد قوى + 4 عربات ثالثة مكيفة + عربة بوفية ثالثة مكيفة ذات 60 مقعد + 4 عربات ثالثة مكيفة + عربة ثالثة تقوية).

وأيضاً اعتباراً من ليلة 4/3 فبراير 2025 يقوم قطار رقم 185 ثالثة مكيفة (سوهاج / بورسعيد) بجدولة الحالي بالتركيب الآتي (جرار + عربة توليد قوى + 4 عربات ثالثة مكيفة + عربة بوفية ثالثة مكيفة ذات 60 مقعد + 4 عربات ثالثة مكيفة + عربة ثالثة تقوية)

وكذلك اعتباراً من يوم 5 فبراير 2025 يقوم قطار رقم 952 ثالثة مكيفة (بورسعيد / القاهرة) بجدولة الحالي بالتركيب الآتي (جرار + عربة توليد قوى + 4 عربات ثالثة مكيفة + عربة بوفية ثالثة مكيفة ذات 60 مقعد + 4 عربات ثالثة مكيفة + عربة ثالثة تقوية).

وأيضاً اعتباراً من يوم 1 فبراير 2025 يتم ضم عربة ثالثة مكيفة بوفية خدمة جديدة ذات 60 مقعد على قطار رقم 1131 ثالثة مكيفة (القاهرة / الإسكندرية) بجدولة الحالي ليقوم بالتركيب الآتي (جرار + عربة توليد قوى + 3 عربات ثالثة مكيفة + عربة ثالثة مكيفة بوفية ذات 60 مقعد + 4 عربات ثالثة مكيفة).

وكذلك اعتباراً من يوم 1 فبراير 2025 يقوم قطار رقم 1130 ثالثة مكيفة (الإسكندرية / القاهرة) بجدولة الحالي بالتركيب الآتي (جرار + عربة توليد قوى + 3 عربات ثالثة مكيفة + عربة ثالثة مكيفة بوفية ذات 60 مقعد + 4 عربات ثالثة مكيفة).

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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