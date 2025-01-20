شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد لجان امتحانات الشهادة الإعدادية بمدرسة الأورمان فى الدقى والان مع تفاصيل الخبر

تفقد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة، قبل قليل، انتظام سير الامتحانات بمدرسة الأورمان بالدقي، وذلك فى ثاني أيام امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025.

واطمأن محافظ الجيزة، خلال جولته على توافر جميع سبل الراحة للطلاب وتحقيق الانضباط داخل وخارج لجان الامتحانات، مشددًا على ضرورة تواجد الزائرة الصحية داخل المدارس للتدخل الفوري في حالة الطوارئ، واتخاذ كل الإجراءات الاحترازية اللازمة في لجان الامتحانات لتأدية الامتحانات على أكمل وجه.

ومن جانبه، شدد سعيد عطية وكيل وزارة التربية والتعليم بالجيزة، على مدراء الإدارات التعليمية بالالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين، وتوفير الأثاث اللازم، وإزالة أية معوقات والتواصل مع غرفة عمليات الإدارة حال وجود أي مشكلة تحتاج لتدخل الإدارة أو المديرية.

ووفقًا لجدول الامتحانات، أدى طلاب الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة، يوم السبت 18 يناير 2025، أول امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2024-2025 في مادتي اللغة العربية والخط، والتربية الدينية.

ويؤدي الطلاب، اليوم الإثنين 20 يناير 2025 امتحان مادتي الجبر والإحصاء، والهندسة، والثلاثاء 21 يناير 2025 امتحان مادتي اللغة الأجنبية، والكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، والأربعاء 22 يناير 2025 امتحان مادتي العلوم، والتربية الفنية، والخميس 23 يناير 2025 امتحان مادتي الدراسات الاجتماعية، والتربية الرياضية (خاص بالسعيدية).