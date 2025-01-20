شكرا لقرائتكم خبر عن النقض ترسخ 8 مبادئ بشأن عزل عضو مجلس الإدارة فى شركات الأموال.. برلمانى والان مع تفاصيل الخبر

رصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: "للمستثمرين.. النقض ترسخ 8 مبادئ بشأن مدى جواز عزل عضو مجلس الإدارة فى شركات الأموال"، استعرض خلاله حكما قضائيا صادرا من محكمة النقض يهم المستثمرين ورجال الأعمال، رسخت خلاله لـ8 مبادئ قضائية بشأن مدى جواز عزل عضو مجلس الإدارة في شركات الأموال، وذلك في الطعن المقيد برقم 22976 لسنة 89 قضائية، قالت فيه:

"1- يجوز لأحد الشركاء اللجوء للمحكمة مباشرة بطلب الحكم بعزل المدير أو عضو مجلس الإدارة دون العرض على مجلس الإدارة أو الجمعية العموميه للشركة.

2- كما أن المشرع أجاز عزل أحد المديرين أو عضو مجلس إدارة الشركة فى الشركة فى أى وقت بموافقة الأغلبية العددية للشركاء دون الحصول على حكم قضائى بذلك.

3- ويحق للجمعية العامة غير العادية أن تعزله سواء بالنسبة لشركات المساهمة، والشركات ذات المسئولية.

4- كما أن المشرع أجاز لأيَّ من الشركاء أن يطلب من المحكمة المختصة عزله إذا وجدت أسباباً قوية تبرر العزل دون موافقة الجمعية العمومية على ذلك.

وإليكم التفاصيل كاملة:

للمستثمرين.. النقض ترسخ 8 مبادئ بشأن مدى جواز عزل عضو مجلس الإدارة فى شركات الأموال.. الأبرز يجوز لأحد الشركاء اللجوء للمحكمة مباشرة بطلب الحكم بـ"العزل".. والحيثيات: دون العرض على الجمعية العمومية للشركة

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