شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة القاهرة يبحث ضوابط تأجير المنافذ الخدمية بالجامعة لتمويل صندوق التكافل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة عدة اجتماعات مكثفة أمس الأحد مع عدد من القيادات الجامعية لمتابعة مجموعة من الملفات المهمة، حيث اجتمع رئيس الجامعة بلجنة المنافذ المعنية بتأجير بعض الأماكن داخل الحرم الجامعي وخارجه، لأغراض تمويل صندوق التكافل الاجتماعي الذي يقدم خدماته للطلاب ويعمل على تحقيق الضمان الاجتماعي لهم بصوره المختلفة.

واجتمع رئيس الجامعة مع اللجنة العليا لوضع استرايجية جامعة القاهرة 2025 - 2030 بحضور الدكتور محمود السعيد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، والدكتور أحمد رجب نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتورة غادة عبد البارى القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، والمهندس أحمد تركى أمين عام الجامعة، والدكتورة عزة أغا عميد كلية الصيدلة الاسبق والدكتورة عبير محروس وكيل كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع، لمناقشة منهجية إعداد الخطة الاستراتيجية للجامعة، بدءا من تشكيل اللجان وتحديد المرجعيات، ومرورا بصياغة الرؤية والرسالة، فضلا عن تحليل الوضع الراهن، وتحديد الأهداف الاستراتيجية، وانتهاء بتحديد الخطط والأنشطة التنفيذية، ومؤشرات الأداء والموارد، وصولا إلى الصياغة النهائية وإطلاق ونشر الخطة للعمل بها.

والتقى رئيس الجامعة مع الدكتورة غادة عبد البارى، والدكتور هيثم حمزة مدير مركز الخدمات الالكترونية والمعرفية، لمناقشة آليات تنفيذ محاور استراتيجية جامعة القاهرة للذكاء الاصطناعي، والإعداد والترتيب للمؤتمر الدولي للذكاء الاصطناعي المزمع تنظيمه بالجامعة خلال شهر أكتوبر من العام الجاري.

والتقى الدكتور محمد سامى عبد الصادق مع السيد حسام عبد الرؤوف مدير الكادر الخاص والسيدةشيرين شوقي مدير شئون العاملين لبحث تحسين الأداء الوظيفي باستخدام البرامج المتطورة والتكنولوجيا الحديثة.

واجتمع رئيس الجامعة مع أعضاء مجلس أمناء مؤسسة 500500 لمناقشة خطة إدارة وتشغيل المستشفى بواسطة الكوادر والكفاءات الطبية والإدارية بالمعهد القومي للاورام، وسبل زيادة معدل التبرعات والانتهاء من تلبية احتياجات تشغيل المستشفى وسرعة البدء في تقديم خدماته واستقبال المرضى وعلاجهم بالمجان للمساهمة في رفع العبء عن مرضى السرطان،على أعلى مستوى،وفق المعايير العالمية.