الجيش اللبناني ينتشر في الجنوب تمهيداً لخروج الجيش الإسرائيلي

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من بيروت: بدأ الجيش اللبناني الأحد، انتشاره في مدينة بنت جبيل جنوبي البلاد، لتعزيز تواجده في المدينة والبلدات المحيطة، ضمن مراحل اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل.

وعمل الجيش اللبناني على الانتشار في مدينة بنت جبيل، والتمركز عند الطرقات التي تربط مدينة بنت جبيل ببلدات يارون ومارون الراس وعيترون لمنع توجه المواطنين اليها لحين انسحاب القوات الإسرائيلية منها.

من جهته، دعا رئيس بلدية مدينة بنت جبيل في جنوب لبنان مواطني بلدتي بنت جبيل وعيناثا إلى العودة لمنازلهم وبلداتهم بعد انسحاب القوات الإسرائيلية وانتشار الجيش اللبناني.

ويستمر الجيش اللبناني في الانتشار بقرى ومدن الجنوب اللبناني، خاصة الحدودية منها، ضمن مراحل اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيز في 27 تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، والذي يقضي بانتشار القوات المسلحة اللبنانية جنوبي نهر الليطاني وتراجع "حزب الله" إلى خلفه، مع انسحاب الجيش الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية، وتنفيذه للقرار الدولي 1701.