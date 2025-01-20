بطولة إيطاليا: انتر يستعيد نغمة الفوز ويواصل ضغطه على نابولي

الرياص - اسماء السيد - ميلانو : استعاد انتر ميلان حامل اللقب نغمة الفوز وقلص الفارق بينه وبين نابولي المتصدر الى ثلاث نقاط عقب تغلبه على ضيفه امبولي 3 1 الأحد على ملعب سان سيرو في ميلانو في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويدين انتر الذي افتقد لمدربه سيموني إنزاغي بداعي الايقاف وتولى المسؤولية في غيابه مساعده ماسيميليانو فاريس، بفوزه الى قائده الدولي الأرجنتيني لاوتارو مارتينيس الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 55 رافعا رصيده الى 8 أهداف، قبل أن يضيف مدافعه الدولي الهولندي دنزل دمفريس الثاني (79).

وقلص سيباستيانو إسبوزيتو المعار من انتر النتيجة لامبولي (84) قبل أن يعيد الدولي الفرنسي ماركوس تورام الفارق الى سابق عهده بتسجيله الثالث لفريقه (89).

وعزز الـ"نيراتزوري" رصيده في المركز الثاني بـ47 نقطة بفارق ثلاث نقاط عن نابولي المتصدر، الا انّ حامل اللقب يملك مباراة مؤجلة أمام فيورنتينا، فيما تجمد رصيد امبولي عند 20 نقطة في المركز الرابع عشر وبقي من دون فوز للمباراة السادسة تواليا.

واستعاد انتر نغمة الفوز بعد تعادله في الجولة الاخيرة مع بولونيا 2 2.

وضغط النيراتزوري على مرمى امبولي منذ الدقائق الاولى وتصدى الحارس الكولومبي ديفيس فاسكيس لتسديدة أكروباتية لمارتينيس (14)، ثم حرمته العارضة من التسجيل بردها تسديدته "على الطاير" (24).

وسدد نيكولو باريلا كرة "على الطاير" اثر ركلة ركنية الا انها مرت بعيدا عن المرمى (34) قبل ان تمر تسديدته الاخرى بعد ثلاث دقائق على بعد سنتمترات قليلة من المرمى (37).

ولم ينتظر انتر طويلا في الشوط الثاني لهز شباك امبولي بتسديدة رائعة قوية لمارتينيس من مسافة 22 مترا حاول حارس امبولي التصدي لها لكنه اكتفى بلمسها فعانقت شباكه (55).

وكاد انتر يضاعف تقدمه اثر تمريرة من الايراني مهدي طارمي حاول مارتينيس تكرار ما فعله بالهدف الاول الا ان تسديدته جاءت بين احضان فاسكيس (57).

وضاعف اصحاب الارض تقدمهم اثر ركلة ركنية ارتقى لها دمفريس وتابعها قوية في المرمى (79).

وفرض امبولي نهاية مشوقة للقاء عندما قلص النتيجة بعدما استغل إسبوزيتو فجوة في عمق دفاع انتر فتجاوز المدافع الهولندي ستيفان دي فري وسددها على يمين الحارس السويسري يان سومر (83).

لكن رد انتر كان سريعا بهدف ثالث عن طريق تورام، بديل طارمي، من هجمة مرتدة (89).

لاتسيو يستعيد نغمة الفوز

وعاد لاتسيو الى سكة الانتصارات بفوز كبير خارج أرضه على هيلاس فيرونا بثلاثية نظيفة.

وسجل الفرنسي صامويل جيغو (2) والسنغالي بولايي ديا (21) وماتيا راكايني (58) الاهداف الثلاثة، وأكمل اصحاب الارض اللحظات الاخيرة من المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد السلوفاكي أوندري دودا (89).

وانهى فريق المدرب ماركو باروني سلسلة من ثلاث مباريات بلا فوز، بينها الخسارة امام جاره وغريمه التقليدي روما 0 2 مقابل تعادلين امام كومو وأتالانتا بالنتيجة ذاتها 1 1.

واستعاد لاتسيو المركز الرابع من يوفنتوس حيث بات في رصيد فريق العاصمة 39 نقطة بفارق نقطتين عن فريق "السيدة العجوز" الفائز على غريمه ميلان 2 0 السبت في دربي إيطاليا، فيما تجمد رصيد فيرونا عند 19 نقطة في المركز الثامن عشر ضمن منطقة الهبوط.

في المقابل، تعرض فيرونا لخسارته الرابعة عشرة في 21 مباراة أمام ناظري مالكه الجديد إيتالو زانزي بعد ان استحوذت شركة "بريسيديو إنفستورز" الاميركية عليه الأربعاء.

وفرَّط فيورنتينا بتقدمه على ضيفه تورينو المنقوص واستكمل مسلسل إهدار النقاط بسقوطه في فخ التعادل 1 1.

وبعد طرد مدافع تورينو الفرنسي ألي ديمبيلي إثر نيله بطاقة صفراء ثانية خلال ست دقائق (33) استغل أصحاب الأرض النقص العددي وسجلوا هدف السبق عبر مويس كين برأسية بعد متابعته كرة تصدى لها الحارس الصربي فانيا ميلينكوفيتش سافيتش في الدقيقة 38.

وواصل الـ"فيولا" تقدمه حتى الدقيقة 70، حين استغل البديل الليتواني غفيداس غينيتيس خطأ فادحا بالتمرير من الدفاع وخطف الكرة أمام المنطقة حيث توغل وسجل إلى يسار المرمى هدفه الأول ضمن البطولة في موسمه الثالث.

وتواصلت معاناة فيورنتينا على صعيد النتائج في الفترة الأخيرة، حيث فشل في الفوز للمباراة السابعة تواليا ضمن الدوري ومسابقة كونفرنس ليغ، مكتفيا بتحقيق نقطتين في الدوري وواحدة أوروبيا.

رفع الفريق رصيده إلى 33 نقطة وصعد إلى المركز السادس بتعادله السادس في الدوري، فيما ارتقى تورينو إلى المركز الحادي عشر بـ23 نقطة، وهو ثالث أكثر الفرق تحقيقا للتعادل (8) بالشراكة مع جنوى وإمبولي، بعد بولونيا (9) ويوفنتوس (13)،

وخرج كالياري من منطقة الهبوط بفوزه الكبير على ليتشي 4 1.

وتقدم كالياري الى المركز الثالث عشر بـ21 نقطة، فيما تجمد رصيد ليتشي عند 20 نقطة في المركز السادس عشر.

وعوّض كالياري تأخره بهدف سجله الارجنتيني سانتياغو بييريتو (42)، الى فوز برباعية في الشوط الثاني عبر جانلوكا غايتانو (60) وسيباستيانو لوبيرتو (65) ونادير زورتيا (80) والسلوفاكي أدام أوبرت (83).

وأكمل ليتشي اللقاء من الدقيقة 73 بعشرة لاعبين اثر طرد مهاجمه الكرواتي أنتي ريبيتش.

وتعادل بارما مع ضيفه فينيتسيا 1 1.