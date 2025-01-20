ترامب يريد 50% من ملكية تيك توك للولايات المتحدة

ابوظبي - سيف اليزيد - قال الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب يوم الأحد لأنصاره إنه يريد أن يكون تطبيق تيك توك، الذي تملكه شركة صينية، مملوكاً بنسبة 50% على الأقل من قبل مستثمرين أميركيين.

وفي عشية تنصيبه، قال ترامب في تجمع في واشنطن إنه سيسمح للتطبيق بالاستمرار في العمل في الولايات المتحدة،"لكن ليكون للولايات المتحدة الأميركية ملكية 50% من تيك توك".

وقال ترامب:"أنا أوافق نيابة عن الولايات المتحدة، ليكون لديهم شريك، الولايات المتحدة، وسيكون لديهم الكثير من العطاءات وسنفعل ما نسميه مشروعاً مشتركاً".

وكان قد تم حظر وصول التطبيق الشهير إلى المستخدمين في الولايات المتحدة لمدة 12 ساعة تقريباً يوم الأحد.

وعاد التطبيق للعمل بعد أن أعلن ترامب، الذي من المقرر أن يتولى منصبه اليوم الاثنين، أنه سيصدر أمراً تنفيذيا لإعادة تفعيل المنصة في الولايات المتحدة.