دوري أن بي ايه: أوكلاهوما يعزز صدارته للغربية ونجمه غيلجوس-ألكسندر يواصل تألقه

الرياص - اسماء السيد - لوس انجليس : واصل الكندي شاي غيلجوس ألكسندر تألقه محققا "دابل دابل" مع 27 نقطة و10 تمريرات حاسمة و4 سرقات وقاد فريقه أوكلاهوما سيتي ثاندر متصدر المنطقة الغربية إلى فوز عريض على بروكلين نتس 127 101 الأحد في دوري كرة السلة الاميركي للمحترفين (أن بي ايه).

وكان غيلجوس ألكسندر غاب عن خسارة فريقه أمام دالاس مافريكس 98 106 الجمعة، فعزز أوكلاهوما رصيده في صدارة الغربية بـ35 فوزا مقابل سبع هزائم.

وفرض أوكلاهوما سيطرته على المباراة في الربع الأول، متفوقا على نتس 39 19، ووسع الفارق إلى 29 نقطة قبل أن يحسم اللقاء بفارق 26.

في فلوريدا، فاز دنفر ناغتس على مضيفه أورلاندو ماجيك 113 100.

وتألق في صفوف الفائز الصربي نيكولا يوكيتش بتحقيقه "تريبل دابل" للمرة الـ18 هذا الموسم، منهيا اللقاء بـ20 نقطة و14 متابعة و10 تمريرات حاسمة، وأضاف إليها 3 سرقات وصدتين.

وتأخر ناغتس بفارق 10 نقاط في منتصف الربع الثاني، قبل أن يستعيد زمام الأمور في الثالث بتسجيله 39 نقطة مقابل 25 لماجيك، وعاد وتقدم بفارق 24 نقطة في الربع الاخير.

وحقق ناغتس فوزه السادس تواليا خارج أرضه، رافعا رصيده إلى 26 فوزا مقابل 16 هزيمة في المركز الرابع في الغربية.

في ميلووكي، سجل العملاق اليوناني يانيس أنتيتوكونمبو 30 نقطة أو أكثر للمرة الثالثة في مبارياته الأربع الأخيرة في فوز فريقه باكس على فيلادلفيا سفنتي سيكسرز 123 109.

وأنهى أنتيتوكونمبو اللقاء بـ34 نقطة، فيما ساهم زميله داميان ليلارد بـ25، منها 16 في الربع الأخير الذي شهد احكام باكس قبضته على المباراة.

وتصدر تايريز ماكس قائمة أفضل المسجلين عند الخاسر مع 37 نقطة، إلّا ان ذلك لم يحل دون تعرض سفنتي سيكسرز لخسارته السادسة تواليا في ظل غياب نجمه جويل إمبيد للاصابة.

ورفع باكس عدد انتصاراته إلى 24 مقابل 17 هزيمة، فبقي في المركز الرابع في المنطقة الشرقية، بفارق 11 خسارة عن كليفلاند كافالييرز المتصدر (35 6).

في ميامي، حقق هيت فوزه الـ 21 هذا الموسم مقابل 20 هزيمة باسقاطه سان انتونيو سبيرز 128 107.

وبرز كيلل وير مع الفائز بتسجيله 25 نقطة من على مقاعد البدلاء، وساهم دنكان روبنسون بـ21 نقطة وتيري روزيير بـ20.

وقدّم النجم جيمي باتلر الذي اوقفه هيت 7 مباريات في وقت سابق من هذا الشهر للاعلان عن رغبته بالمغادرة، اداء متواضعا مرة جديدة واكتفى بـ8 نقاط و7 تمريرات حاسمة.

في لوس أنجليس، انتهى لقاء الجارين كليبرز وليكرز لصالح الاول 116 102، في مباراة بز فيها نجم الأول نورمن باول بتسجيله 22 نقطة، وأضاف كل من جيمس هاردن والكرواتي إيفيتشا زوباتش 21 نقطة.

وكان "الملك" المخضرم ليبرون جيمس (40 عاما) الأفضل مع ليكرز بتسجيله 25 نقطة، من دون أن يقلق راحة كليبرز الذي هيمن على المباراة منذ الربع الأول وحافظ على تقدمه حتى النهاية.