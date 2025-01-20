انت الان تتابع خبر يمنع السجين من استلام "قطعتين" ولايشمل المحتجزين بإيران.. لجنة السجناء السياسيين تنتظر "تعديل القانون بسرعة" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال البطاط للسومرية نيوز، ان "التعديل الثاني لقانون مؤسسة السجناء السياسيين تم اعداده من قبل مؤسسة السجناء السياسيين وارساله الى مجلس الدولة"، مشيرا الى ان "التعديل تأخر كثيرا في مجلس الدولة ونحن ننتظر ارساله الى مجلس الوزراء للتصويت عليه ومن ثم ارساله الى مجلس النواب".وأوضح ان "القانون النافذ حاليًا يحتوي الكثير من الثغرات ويحتاج الى التعديل لانصاف شرائح اخرى يتم شمولها بهذا القانون"، مبينا ان "هذه الشرائح تتضمن المحتجزين في ايران او المحتجزين في حلبجة، فضلا عن وجود ثغرات قانونية موجودة على مستوى قطع الأراضي".

وأوضح أن "قطع الاراضي التي تمنح للسجناء هي منحة ولا تتقاطع او تتعارض مع الاستحقاق الوظيفي، لذلك نرى من يستلم قطعة وهو موظف يحرم من منحه قطعة ارض أخرى من امتيازات السجناء السياسيين"، معبرا عن امله بأن "يتعجل مجلس الدولة لارسال القانون لانصاف هذه الشريحة".

