شكرا لقرائتكم خبر عن مصر أكتوبر: وقف إطلاق النار فى غزة ثمرة 15 شهرا من دعم مصر للشعب الفلسطينى والان مع تفاصيل الخبر

ثمنت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، النجاح الذي حققته الجهود المصرية بقيادة الرئيس السيسي في التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، بدءا من اليوم، وبدأت معه ملحمة إنسانية لإغاثة الشعب الفلسطيني بأكثر من 2000 شاحنة، مؤكدة أن هذا الإنجاز هو ثمرة 15 شهراً من العمل الدؤوب لدعم الشعب الفلسطيني ورفض كل محاولات تهجير الفلسطينيين أو تصفية قضيتهم.

وأضافت في تصريحات صحفية لها اليوم، أن المساعدات الإنسانية والإغاثية التي تقدمها مصر لقطاع غزة لن تتوقف، مشيرة إلى أن القاهرة ملتزمة بمواصلة دعمها للشعب الفلسطيني في هذه المرحلة الصعبة، مؤكدة أن مصر ستقود جهود إعادة الإعمار في القطاع، بما يعكس التزامها العميق تجاه القضية الفلسطينية، مؤكدة أن أي حل يجب أن يضمن عودة اللاجئين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود 1967.

وأشادت مديح بالرؤية الاستراتيجية للقيادة السياسية المصرية، التي حرصت على تحقيق الاستقرار في المنطقة من خلال دورها المحوري في الوساطة ودعم السلام، مؤكدة أن القضية الفلسطينية هي ركن أساسي في الأمن القومي العربي، ولا يمكن المساومة عليها، مشددة على أن هذا الإنجاز الدبلوماسي هو تأكيد جديد على مكانة مصر الريادية في المنطقة، ودورها الفعال في الحفاظ على استقرار وأمن الشرق الأوسط.

وشددت على أن مصر بقيادة الرئيس السيسي أثبتت أنها الصوت الراسخ الذي يدافع عن الحقوق الفلسطينية في كافة المحافل الدولية، وأن جهود إعادة الإعمار التي ستقودها مصر في غزة هي خطوة جديدة نحو تحقيق السلام العادل والشامل، وضمان حياة كريمة للشعب الفلسطيني، معبرةً عن أملها في أن يكون هذا الاتفاق خطوة نحو تحقيق سلام شامل وعادل في المنطقة.